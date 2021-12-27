***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2021 10:03
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Evora İzmir
Rapor Tarihi
21.12.2021
Açıklamalar
"İzmir Konak 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili ‘Evora İzmir' projesi için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986282
BIST
16:181.894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
16:1811,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 3,70%
|| 0,4065
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
16:1812,9299
En Yüksek
|Değişim
|: 3,94%
|| 0,4904
|Açılış
|: 12,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
16:18658,63
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 20,30
|Açılış
|: 658,21
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler16:15
|ISKPL
|5,39
|86.973.260
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|10.334.434
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.572.180
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NTHOL
|5,07
|48.880.041
|% -9,46
|
|NUGYO
|6,24
|58.296.274
|% -9,17
|
|RODRG
|17,75
|4.100.510
|% -6,53
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|GARAN
|11,71
|1.779.538.724
|% -0,09
|
|THYAO
|20,74
|1.703.665.278
|% -1,80
|
|EREGL
|28,74
|1.612.396.033
|% 1,27
|
|SASA
|49,80
|1.457.479.058
|% 4,62
|
|SISE
|13,58
|1.255.924.591
|% -1,59
|
|YKBNK
|3,63
|1.042.057.960
|% 2,83
|
|EKGYO
|2,21
|538.475.851
|% -0,45
|
|GARAN
|11,71
|1.779.538.724
|% -0,09
|
|KRDMD
|9,42
|1.250.469.867
|% -0,11
|
|ODAS
|1,36
|130.116.371
|% -0,73
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3592
|11,4124
|% 3,83
|
|Euro
|12,8567
|12,9226
|% 3,88
|
|Sterlin
|15,1484
|15,2244
|% 3,06
|
|Frank
|12,2725
|12,3464
|% 3,04
|
|Riyal
|3,0068
|3,0218
|% 3,03
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,61
|
|Altın Gr.
|656
|656
|18,04
|
|Cumhuriyet
|4.431
|4.498
|-24,00
|
|Tam
|4.409
|4.525
|-27,58
|
|Yarım
|2.131
|2.189
|-13,34
|
|Çeyrek
|1.069
|1.095
|-6,67
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,74
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|0,14
|
|B. Petrol
|75,68
|75,68
|-0,11
|