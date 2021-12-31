***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2021 14:46
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Koordinat Çayyolu
Rapor Tarihi
27.12.2021
Açıklamalar
Koordinat Çayyolu Projesi (6 adet b.b) ile ilgili hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987432
BIST
17:321.859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -4,63
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.855
17:3213,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,2758
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
17:3215,3043
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,3773
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
17:32796,70
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 28,10
|Açılış
|: 796,70
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler17:32
|MAALT
|277,40
|12.176.565
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,73
|70.564.651
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.710.427
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.398.682
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.807.952
|% 9,85
|
|SEYKM
|10,02
|54.423.652
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|RALYH
|13,17
|57.337.222
|% -5,86
|
|IHAAS
|9,25
|45.661.383
|% -5,80
|
|VANGD
|4,57
|20.992.751
|% -4,39
|
|GARAN
|11,28
|1.356.781.439
|% -1,57
|
|EREGL
|28,58
|1.265.041.740
|% 0,78
|
|THYAO
|20,16
|1.127.513.005
|% 0,10
|
|SISE
|13,55
|930.223.455
|% 0,59
|
|SASA
|53,60
|689.768.350
|% -1,56
|
|GARAN
|11,28
|1.356.781.439
|% -1,57
|
|YKBNK
|3,39
|390.084.809
|% -2,59
|
|EKGYO
|2,17
|216.081.469
|% -0,91
|
|TSKB
|1,44
|132.436.814
|% 0,00
|
|SISE
|13,55
|930.223.455
|% 0,59
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4393
|13,4581
|% 2,09
|
|Euro
|15,2522
|15,3043
|% 2,53
|
|Sterlin
|18,2887
|18,3804
|% 3,30
|
|Frank
|14,8065
|14,8956
|% 3,31
|
|Riyal
|3,6037
|3,6217
|% 3,15
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|8,22
|
|Altın Gr.
|797
|797
|28,10
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,15
|0,39
|
|B. Petrol
|78,88
|78,88
|-0,65
|
Seans Raporu
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