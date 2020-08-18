***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.269.807 13.086.742 13.086.742Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler58.257 1.211.550 -1.269.807 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)356.259 356.259Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-118.826 -118.826Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 356.259 13.324.175 13.324.175Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler780.506 -780.506 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)257.232 257.232 257.232Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-11.751 -11.751 -11.751Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 721.110 7.144.939 257.232 13.993.903 13.993.903Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI375.589 -431.909Dönem Karı (Zararı)257.232 356.259Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler147.101 46.811Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 16.123 3.718Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler147.822 33.345Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 147.822 33.345Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.386 -20.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.352 1.710Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 4.023 -22.407Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -989 413Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-21.230 30.032Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 -247.454 -369.580Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 226.224 399.612İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.941 -801.895Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler369.159 -1.354.405İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)152.369 -585.225İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)216.790 -769.180Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-73.101 -39.988Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-673.045 1.275.333Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler276.440 -133.137İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.046 31.884İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)275.394 -165.021Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler418.252 -649.499İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-310.764 99.801Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları411.274 -398.825Alınan Faiz31.270 44.354Vergi İadeleri (Ödemeleri)-66.955 -77.438YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.846 -66.496Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -47.477İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları15 -11.751 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri10.000 50Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-38.021 -10.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.392 -30.873Alınan Faiz599 166Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.719 21.638FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI829.275 498.157Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.272.471 2.534.819Kredilerden Nakit Girişleri2.217.471 1.356.819İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.055.000 1.178.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.294.750 -1.675.499Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.051.852 -618.499İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.242.898 -1.057.000Ödenen Temettüler0 -118.826Ödenen Faiz-163.057 -264.412Alınan Faiz53.840 31.891Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-39.229 -9.816YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.173.018 -248NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.173.018 -248DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 395.219 371.894DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.568.237 371.646Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.998.335 510.149Finansal Yatırımlar5 39.335 22.370Ticari Alacaklar7 2.630.291 2.908.714İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 327.572 479.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.302.719 2.428.773Diğer Alacaklar8 1.202.644 1.137.921İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.202.644 1.137.921Stoklar9 13.395.691 12.839.594Peşin Ödenmiş Giderler14 1.767.074 1.748.382Diğer Dönen Varlıklar13 177.517 196.514ARA TOPLAM21.210.887 19.363.644TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.210.887 19.363.644DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 373.037 373.037Ticari Alacaklar7 3.116.732 3.067.809İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.116.732 3.067.809Diğer Alacaklar8 1.014 1.014Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 459.242 499.654Maddi Duran Varlıklar11 64.091 65.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.001 3.771Diğer Duran Varlıklar13 31.739 37.198TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.049.856 4.047.853TOPLAM VARLIKLAR25.260.743 23.411.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 880.531 1.864.938Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.686.552 1.310.695Ticari Borçlar7 746.892 489.368İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 1.334 19.297İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar745.558 470.071Diğer Borçlar8 564.668 569.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar564.668 569.451Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 3.979.296 3.669.456İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 64.732 64.732İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.914.564 3.604.724Kısa Vadeli Karşılıklar124.677 119.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10.413 9.475Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 114.264 110.241ARA TOPLAM7.982.616 8.023.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.982.616 8.023.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.223.797 1.587.564Ticari Borçlar9 102Diğer Borçlar45.264 37.045Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.738 4.738Uzun Vadeli Karşılıklar10.416 10.002Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.416 10.002TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.284.224 1.639.451TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.266.840 9.663.075ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.993.903 13.748.422Ödenmiş Sermaye15 3.800.000 3.800.000Geri Alınmış Paylar (-)-296.231 -284.480Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.366.895 2.366.895Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42 -42Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42 -42Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler721.110 721.110Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.144.939 6.364.433Net Dönem Karı veya Zararı257.232 780.506TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.993.903 13.748.422TOPLAM KAYNAKLAR25.260.743 23.411.497Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 1.354.234 3.164.914 667.395 1.929.885Satışların Maliyeti16 -852.453 -2.662.962 -449.715 -1.487.059TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)501.781 501.952 217.680 442.826BRÜT KAR (ZARAR)501.781 501.952 217.680 442.826Genel Yönetim Giderleri17 -113.997 -110.805 -64.774 -56.210Pazarlama Giderleri17 -22.677 -27.698 -10.898 -12.755Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 233.739 379.488 84.822 198.570Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -187.877 -62.107 -57.334 -33.590ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)410.969 680.830 169.496 538.841Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler599 166 596 1FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)411.568 680.996 170.092 538.842Finansman Gelirleri19 71.898 75.182 44.545 23.469Finansman Giderleri19 -226.234 -399.919 -87.229 -253.929SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)257.232 356.259 127.408 308.382SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)257.232 356.259 127.408 308.382DÖNEM KARI (ZARARI)257.232 356.259 127.408 308.382Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları257.232 356.259 127.408 308.382Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)257.232 356.259 127.408 308.382Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları257.232 356.259 127.408 308.382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869725BIST