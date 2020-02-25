***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden "İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi" kapsamında, 16772 Ada/1 Konut, ve Ticaret Parselinde revizyona gidilmiş olup, B6 ve B8 Bloklarda 20 adet olan konut sayısı 30 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 20.02.2020 tarihinde, B1 Blokta 111 adet olan konut sayısı 113 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 24.02.2020 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında 2048 olan toplam bağımsız bölüm sayısı 2060 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821544BIST