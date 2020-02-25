***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2020 18:47
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi" kapsamında, 16772 Ada/1 Konut, ve Ticaret Parselinde revizyona gidilmiş olup, B6 ve B8 Bloklarda 20 adet olan konut sayısı 30 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 20.02.2020 tarihinde, B1 Blokta 111 adet olan konut sayısı 113 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 24.02.2020 tarihinde alınmıştır.
Proje kapsamında 2048 olan toplam bağımsız bölüm sayısı 2060 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821544
BIST
18:05114.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -424,68
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
18:056,1554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0417
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
18:056,6939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0564
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6939
En Düşük
6,5938
18:05324,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,39
|Açılış
|: 324,66
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.598.669
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.393.026
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.498
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.190.061
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,45
|28.338.165
|% 14,74
|
|TURGG
|49,24
|5.194.363
|% -6,92
|
|GYHOL
|24,00
|1.885.091
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,32
|107.001.902
|% -5,91
|
|JANTS
|61,20
|9.992.599
|% -5,56
|
|SAFKR
|3,47
|2.107.473
|% -4,67
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|ASELS
|29,14
|1.441.868.440
|% 1,82
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|272.456.248
|% 5,65
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9520
|7,9919
|% 0,91
|
|Frank
|6,2614
|6,2991
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6298
|1,6380
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-12,70
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,20
|18,24
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|54,43
|54,43
|-1,34
|
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