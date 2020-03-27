***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 18:38
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Torkam İnşaat ve Yatırım A.Ş. taahhüdü altında bulunan Konya Meram Yenice Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' nde (Temaşehir Konya) 37594 Ada 5 Parsel Konut ve Ticaret Blokları ve 37595 Ada 3 Parsel Ticaret Alanları' nın Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 27.03.2020 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832993
BIST
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.125
18:056,4542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0587
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,4713
En Düşük
6,3903
18:057,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1540
En Düşük
7,0479
18:05338,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,67
|Açılış
|: 338,18
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|798.504
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
|
|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9911
|8,0312
|% 2,69
|
|Frank
|6,7151
|6,7555
|% 1,53
|
|Riyal
|1,7125
|1,7211
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|-0,22
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,45
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|24,21
|24,21
|-2,13
|