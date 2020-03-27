***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden Torkam İnşaat ve Yatırım A.Ş. taahhüdü altında bulunan Konya Meram Yenice Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi' nde (Temaşehir Konya) 37594 Ada 5 Parsel Konut ve Ticaret Blokları ve 37595 Ada 3 Parsel Ticaret Alanları' nın Kısmi Geçici Kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 27.03.2020 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832993BIST