***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2020 19:28
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, "İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 558 Ada 2 Parselde yer alan 345 adet Konut ve 117 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 462 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 07.05.2020 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844832
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 543,25
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0154
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:057,5633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5547
18:05383,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,40
|Açılış
|: 383,55
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|76.920
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.858
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.466.617
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.586
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.392.471
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5043
|8,5469
|% -0,57
|
|Frank
|7,1540
|7,1971
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8518
|1,8611
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|6,74
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.510
|0,00
|
|Tam
|2.539
|2.576
|0,00
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|0,00
|
|Çeyrek
|620
|630
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,50
|29,50
|-0,48
|
Seans Raporu
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