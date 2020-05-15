***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan, Samsun Canik ilçesinde yer alan toplam 51.697,64 m² yüzölçümlü taşınmazların Bakanlığa satılmasından kaynaklanan 143.967.720,15 TL Şirketimiz alacağı ile Bakanlıkla 25.06.2019 tarihinde imzalanan Protokol çerçevesinde, Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul Zeytinburnu ilçesinde yer alan 26.128,82 m² yüzölçümlü taşınmazların Bakanlığa satışından kalan 486.974.560,17 TL,Şirketimiz alacağı toplamı olan 630.942.280,32 TL' den mahsup edilmek üzere, İstanbul Beşiktaş ilçesinde yer alan 3.357,46 m² yüzölçümlü taşınmazın İstanbul Eyüp ilçesinde yer alan toplam 96.383,02 m² yüzölçümlü taşınmazların ve Ankara Çankaya ilçesinde yer alan 19.290 m² yüzölçümlü taşınmazın toplam 316.745.000 TL üzerinden Şirketimizce satın alınmasına,Alım satım işlemleri sonrası kalan 314.197.280,32 TL Şirketimiz alacağının ise ilerleyen süreçte Bakanlıkla ayni veya nakdi olarak mahsuplaşılması hususunda Şirketimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında 12.05.2020 tarihli protokol imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845615BIST