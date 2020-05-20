***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İ, 1791 Ada 2 Parsel 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 103, 104, 105, 106, 113, 114, 115 Nolu Bloklar İle Bu Bloklara ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri' nin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı tarihinde onaylanmıştır. stanbul Sarıyer Zekeriyaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Köy Zekeriyaköy)15.05.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845968BIST