***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak - 30 Haziran 2020 tarihleri itibariyle, toplam 10.198.816.727 TL (KDV Hariç), satışa esas brüt 1.100.060 m2 büyüklüğe ulaşan, 7.584 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir.2.Çeyrekte satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen bağımsız bölüm sayısı 6.477 adettir. Bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri toplam 8.995.465.615.11 TL' dir.Bu satışların toplamda 261.558.033,41 TL (KDV hariç) değerindeki 186 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirlmiştir.Şirketimiz 2020 yılı 2. çeyrek itibarıyla 1,61 milyar TL toplam satış değeri, 201 bin m2 satılabilir alan büyüklüğü hedefleri olduğunu duyurmuştur. Bugün itibarıyla açıklamış olduğumuz 2020 yılı 2. çeyrek bağımsız bölüm satış verilerine göre hedefin aşıldığı görülmektedir.Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.Satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte sunulmaktadır.Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları, gerek pazarlama ve satış müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen ve ön satışı yapılan Bağımsız bölümlerden oluşmaktadır.Satış işlemi, alıcının noter huzurunda sözleşme imzalaması, peşin ve veya peşinat tutarı yatırılması, kredilerinin hesaba geçilmesi ile tamamlanmaktadır. Bu işlemlerin tamamlanması zaman almaktadır. Bu nedenle bir önceki ay veya aylarda açıklanan satış rakamların artmasına neden olabildiği gibi çeyrek dönemleri arasında değişkenlikler olmaktadır. Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası dönemindeki satışlarda ise alıcılarımızın başvuru tarihleri dikkate alınmaktadır. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi fesih etmesi ile kredinin onaylanmaması durumları nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859571BIST