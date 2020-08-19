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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.08.2020 17:59
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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihale edilen İşleri'nin sözleşmesi, Yüklenici Özyazıcı İnş. Elk. Mak. Müş. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile arihinde imzalanmıştır. İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 2.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı
19.08.2020 t
Sözleşme Bedeli: 455.357.826,00 TL + KDV'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869981


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