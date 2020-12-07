***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2020 15:08
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Ankara Çayyolu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Koordinat Çayyolu) 29479 Ada 3 Parsel Aile Sağlığı Merkezi, 29479 Ada 4 Parsel Dini Tesis ve 29622 Ada 1 Parsel Eğitim Tesisinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 04.12.2020 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891772
BIST
14:581.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,38
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:587,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:589,4983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0221
|Açılış
|: 9,4665
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:58461,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 461,95
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:58
|KRVGD
|10,89
|329.281
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|575.955.444
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.767.073
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,40
|19.531.548
|% -8,70
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|436,90
|8.559.759
|% -6,20
|
|PETKM
|5,01
|3.122.914.870
|% 7,97
|
|GARAN
|9,00
|951.946.533
|% -1,21
|
|TUPRS
|96,05
|903.638.580
|% 2,62
|
|DOHOL
|2,82
|846.979.646
|% -1,40
|
|SASA
|20,04
|739.263.693
|% 7,11
|
|PETKM
|5,01
|3.122.914.870
|% 7,97
|
|DOHOL
|2,82
|846.979.646
|% -1,40
|
|TSKB
|1,87
|540.966.939
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,08
|567.035.288
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,63
|367.039.509
|% 6,91
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8348
|7,8403
|% 0,35
|
|Euro
|9,4922
|9,4983
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,3703
|10,4223
|% -0,93
|
|Frank
|8,7605
|8,8133
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0852
|2,0957
|% 0,41
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-5,12
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-12,18
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,89
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,80
|48,80
|-0,45
|
Seans Raporu
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