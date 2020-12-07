***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden Ankara Çayyolu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Koordinat Çayyolu) 29479 Ada 3 Parsel Aile Sağlığı Merkezi, 29479 Ada 4 Parsel Dini Tesis ve 29622 Ada 1 Parsel Eğitim Tesisinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 04.12.2020 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891772BIST