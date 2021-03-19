***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Muhterem İNCE Sinan AKSU ve Havvanur YURTSEVER'in, yönetim kurulu bağımsız üye adayı olarak sunulmalarına Aday Gösterme Komitesi Kararı doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919460BIST