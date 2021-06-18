***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, "İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Meydan Başakşehir) kapsamında, 1442 Ada 1 Parselde yer alan 157 adet konut ve 72 adet ticari üniteden oluşan toplam 229 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 17.06.2021 tarihinde alınmıştır.Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 509 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943116BIST