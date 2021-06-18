***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2021 17:02
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başak Mahallesi, "İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Meydan Başakşehir) kapsamında, 1442 Ada 1 Parselde yer alan 157 adet konut ve 72 adet ticari üniteden oluşan toplam 229 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 17.06.2021 tarihinde alınmıştır.
Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 509 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943116
BIST
17:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -17,46
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.393
17:058,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0210
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:0510,3801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0174
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:05497,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,47
|Açılış
|: 497,61
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:05
|IDGYO
|6,05
|1.365.177
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.295.403
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.915.009
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.328.424
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.003.806
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|KRDMA
|6,15
|20.055.339
|% -5,38
|
|THYAO
|14,51
|1.287.820.029
|% -1,02
|
|EKGYO
|2,09
|759.074.981
|% -1,42
|
|GARAN
|8,21
|727.159.753
|% 0,24
|
|EREGL
|17,93
|612.087.928
|% -4,17
|
|KRDMD
|6,87
|497.776.065
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,09
|759.074.981
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,16
|326.242.772
|% -0,46
|
|THYAO
|14,51
|1.287.820.029
|% -1,02
|
|GARAN
|8,21
|727.159.753
|% 0,24
|
|KRDMD
|6,87
|497.776.065
|% -4,18
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7354
|8,7403
|% 0,24
|
|Euro
|10,3728
|10,3801
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0588
|12,1193
|% -0,39
|
|Frank
|9,4401
|9,4970
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3228
|2,3345
|% 0,21
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-1,22
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,84
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|11,00
|
|Tam
|3.287
|3.374
|10,59
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,12
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,04
|
|B. Petrol
|73,00
|73,00
|-0,10
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:19KRDMB
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 563, 686 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 62 kaybederek (% -1.02 ) 1, 510
-
17:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
17:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, GARAN
-
17:17XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 11, 102.00 milyon TL de