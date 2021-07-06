***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2021 11:44
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3455/1 Parsel İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Torkam İnş. ve Yatırım A.Ş. ile 05.07.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 133.900.000 TL+KDV'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946867
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|18.343.806
|% 10,00
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|SELVA
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|18.795.193
|% 10,00
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|EUKYO
|7,92
|5.847.630
|% 9,96
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|TKURU
|239,00
|4.466.432
|% 9,94
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|KSTUR
|248,00
|44.392
|% -7,15
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|DIRIT
|3,52
|39.878
|% -6,13
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|NIBAS
|12,20
|4.881.957
|% -6,08
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|SUMAS
|61,10
|18.330
|% -4,53
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|TACTR
|30,02
|129.776
|% -4,46
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|GARAN
|8,71
|483.322.083
|% 0,81
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|THYAO
|14,11
|347.228.954
|% -0,07
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|AKBNK
|5,48
|222.146.791
|% 0,74
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|EREGL
|18,31
|216.412.342
|% 0,49
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|KOZAL
|111,60
|199.528.625
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|GARAN
|8,71
|483.322.083
|% 0,81
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|YKBNK
|2,24
|120.531.782
|% 0,45
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|PEKGY
|1,30
|63.359.367
|% 0,78
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|TSKB
|1,29
|53.856.471
|% 0,00
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|AKBNK
|5,48
|222.146.791
|% 0,74
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,6697
|8,6733
|% 0,10
|
|Euro
|10,2676
|10,2731
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9690
|12,0290
|% 0,04
|
|Frank
|9,3492
|9,4055
|% -0,10
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|Riyal
|2,3038
|2,3154
|% -0,01
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.807
|1.807
|15,47
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|Altın Gr.
|503
|503
|3,72
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.375
|23,00
|
|Tam
|3.310
|3.395
|23,73
|
|Yarım
|1.600
|1.642
|11,48
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|Çeyrek
|802
|821
|5,74
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|Gümüş.Ons
|26,63
|26,66
|0,17
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|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
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|B. Petrol
|77,64
|77,64
|0,48
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