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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.07.2021 15:19



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Haziran 2021 tarihleri itibariyle, toplam 5.238.484.157 TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 412.307 m2 büyüklüğe ulaşan, 2.583 adet bağımsız bölümün satışı  gerçekleştirilmiştir. 
Bu satışların toplamda 652.909.848,58 TL (KDV hariç) değerindeki 282 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.
Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2021  ikinci çeyrek verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 4.42 milyar TL'yi %18 oranında aştığımız görülmektedir.
Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.
Satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte sunulmaktadır.
Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir önceki çeyrek veya çeyreklerde açıklanan satış rakamların artmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi feshetmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951117


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ALCAR 267,10 38.252.939 % 9,96  
SASA 31,16 2.011.521.982 % 9,95  
EUHOL 3,10 6.521.531 % 9,93  
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Altın Gr. 504 504 2,92  
Cumhuriyet 3.333 3.384 18,00  
Tam 3.317 3.401 18,81  
Yarım 1.603 1.645 9,10  
Çeyrek 804 823 4,55  
Gümüş.Ons 26,23 26,26 0,25  
Gümüş Gr. 7,26 7,26 0,06  
B. Petrol 76,11 76,11 -0,38  
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