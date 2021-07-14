***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 15:19
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Haziran 2021 tarihleri itibariyle, toplam 5.238.484.157 TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 412.307 m2 büyüklüğe ulaşan, 2.583 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir.
Bu satışların toplamda 652.909.848,58 TL (KDV hariç) değerindeki 282 adedi yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.
Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2021 ikinci çeyrek verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 4.42 milyar TL'yi %18 oranında aştığımız görülmektedir.
Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.
Satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte sunulmaktadır.
Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir önceki çeyrek veya çeyreklerde açıklanan satış rakamların artmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi feshetmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951117
BIST
17:531.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 19,80
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:538,6004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0189
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:5310,1928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0286
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:53503,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,70
|Açılış
|: 503,67
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:53
|KRTEK
|8,37
|15.962.532
|% 9,99
|
|BRYAT
|299,10
|48.083.152
|% 9,96
|
|ALCAR
|267,10
|38.252.939
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|2.011.521.982
|% 9,95
|
|EUHOL
|3,10
|6.521.531
|% 9,93
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|SILVR
|6,33
|23.394.530
|% -3,95
|
|YAPRK
|33,08
|27.010.278
|% -2,48
|
|SASA
|31,16
|2.011.521.982
|% 9,95
|
|GARAN
|8,45
|980.507.136
|% 0,00
|
|THYAO
|13,14
|551.343.630
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,25
|401.842.847
|% 2,26
|
|YKBNK
|2,32
|372.414.483
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,04
|201.950.116
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,32
|372.414.483
|% 2,20
|
|GARAN
|8,45
|980.507.136
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.011.521.982
|% 9,95
|
|EKGYO
|1,81
|110.718.587
|% 1,12
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5993
|8,6004
|% -0,22
|
|Euro
|10,1627
|10,1928
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,9061
|11,9658
|% 0,30
|
|Frank
|9,3553
|9,4117
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2856
|2,2970
|% -0,25
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|13,48
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,92
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,26
|0,06
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|-0,38
|