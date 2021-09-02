***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) mülkiyet ve tasarrufundaki muhtelif taşınmazların, toplam 1.069.452.970,40-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin Şirketimiz ile T.C. Çevre Şehircilik Bakanlığı (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) arasında 27.08.2021 tarihinde protokol imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961567BIST