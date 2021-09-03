***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 17:58
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul Hoşdere Emlak Konut Vadi Evleri 1.Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, 03.09.2021 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Buna ilişkin bilgi ektedir.
İsteklilere ait teklif zarfları içerisindeki belgelerin, ihale komisyonu tarafından ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra ihale sonuçlandırılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961777
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En Düşük
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|CASA
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|YEOTK
|22,00
|253.484
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|KTSKR
|72,25
|157.341.821
|% 9,97
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|EGEPO
|6,65
|14.695.782
|% 9,92
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|ORCAY
|11,97
|3.380.029
|% 9,92
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|PAMEL
|44,90
|36.972.155
|% -4,26
|
|MANAS
|17,22
|25.060.561
|% -4,12
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|KONTR
|61,65
|209.104.937
|% -3,90
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|AKYHO
|2,42
|210.306.979
|% -2,81
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|TRILC
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|258.092.155
|% -1,47
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|KONTR
|61,65
|209.104.937
|% -3,90
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|GESAN
|22,52
|174.515.476
|% -2,09
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|KTSKR
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|157.341.821
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|BRLSM
|10,69
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|GWIND
|3,69
|39.785.709
|% 0,00
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|GESAN
|22,52
|174.515.476
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|EDATA
|13,47
|87.804.092
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|BOBET
|4,61
|23.974.150
|% 0,00
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|17:57
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3005
|8,3045
|% 0,37
|
|Euro
|9,8696
|9,8792
|% 0,29
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|Sterlin
|11,4697
|11,5272
|% 0,48
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|Frank
|9,0500
|9,1046
|% 0,37
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|Riyal
|2,2074
|2,2185
|% 0,33
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.832
|1.832
|22,21
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|Altın Gr.
|489
|489
|7,01
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|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
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|Çeyrek
|778
|796
|6,54
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|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,89
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|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,24
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|B. Petrol
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|-0,12
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