***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnkara İli, Çankaya İlçesi, Çay Yolu Mahallesinde yer alan 0/954,955 parsel no.lu taşınmazların toplam 84.500.000,00-TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin Şirketimiz ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) arasında 06.09.2021 tarihinde Protokol imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963053BIST