***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2021 15:43
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Büyükyalı İstanbul)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-14 No.lu Protokol ile 1.568.800.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 2.212.767.466,44 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973410
BIST
17:041.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,36
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.516
17:049,5256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0640
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
17:0411,0263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0876
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
17:04547,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,22
|Açılış
|: 547,81
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler17:02
|RALYH
|7,15
|82.937.279
|% 10,00
|
|ZRGYO
|2,20
|19.549.633
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|25.520.037
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.395.557
|% 9,97
|
|ATATP
|47,90
|96.495.030
|% 9,96
|
|NUGYO
|14,04
|39.611.278
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|46.327.167
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|468.175.065
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.255.620
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,13
|2.319.222.142
|% 2,84
|
|SISE
|8,52
|937.280.080
|% -1,62
|
|THYAO
|15,37
|887.667.756
|% 2,67
|
|BIMAS
|64,00
|728.112.674
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,81
|637.166.168
|% 2,93
|
|GARAN
|10,13
|2.319.222.142
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,81
|637.166.168
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,04
|317.655.471
|% 3,55
|
|ODAS
|1,45
|171.701.326
|% 3,57
|
|DOHOL
|2,75
|306.295.415
|% 3,38
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5204
|9,5235
|% -0,69
|
|Euro
|11,0195
|11,0264
|% -0,79
|
|Sterlin
|12,9455
|13,0104
|% -1,02
|
|Frank
|10,3711
|10,4335
|% -0,54
|
|Riyal
|2,5238
|2,5365
|% -0,98
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|9,49
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|3.617
|3.672
|17,00
|
|Tam
|3.592
|3.682
|5,81
|
|Yarım
|1.736
|1.781
|2,81
|
|Çeyrek
|871
|891
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,00
|85,00
|1,28
|