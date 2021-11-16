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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2021 11:43
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

   T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3461/1 Parsel İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Kuzu Toplu Konut İnş. A.Ş. ile 12.11.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli: 490.560.000 TL + KDV'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977985


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Tam 3.948 4.047 5,48  
Yarım 1.908 1.958 2,65  
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