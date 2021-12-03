***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2021 18:14
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Esenyurt Hoşdere 5. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Avrupark Hayat) kapsamında, 701/4 Ada/Parsel G Blok ve Bu Parsele Ait Kapalı Otoparklar, Ticari Alanlar, Sosyal Tesis, Ada Dışı Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 01.12.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980975
BIST
18:051.910
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
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|PKENT
|4.478,20
|22.928.132
|% 10,00
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|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
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|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
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|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
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|RALYH
|15,58
|3.294.781
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
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|UZERB
|35,64
|844.730
|% -9,95
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|SODSN
|32,04
|2.222.043
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.546.536
|% -9,93
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,09
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|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% -0,53
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
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|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 1,68
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,7265
|13,7335
|% 0,51
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|Euro
|15,5117
|15,5553
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,1194
|18,2103
|% -0,22
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|Frank
|14,8871
|14,9768
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6509
|3,6693
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.775
|1.775
|7,50
|
|Altın Gr.
|784
|785
|5,46
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
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|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,05
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|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,00
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|B. Petrol
|71,34
|71,34
|1,67
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