***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2022 17:31
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen , Yüklenici (Egemen-Okyanus Adi Ortaklığı) ile 04.01.2022 tarihinde imzalanmıştır. "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü"
İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3470/1 Parsel İnşaatı İşi'nin sözleşmesi
Egemen İnş. ve Tic. A.Ş. & Okyanus Enerji Üretim. İnş A.Ş. İş Ortaklığı
Sözleşme Bedeli: 590.000.000 TL + KDV 'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989041
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0513,6321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2246
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6458
En Düşük
13,2821
18:0515,4768
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,3250
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4768
En Düşük
15,0100
18:05799,20
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 16,68
|Açılış
|: 799,20
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,26
|35.029.599
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|2.409.592
|% 10,00
|
|BASGZ
|13,57
|397.452.053
|% 9,97
|
|OTTO
|39,68
|1.421.290
|% 8,71
|
|SEYKM
|10,79
|107.622.664
|% 8,55
|
|ELITE
|24,48
|37.238.389
|% -10,00
|
|KLKIM
|17,96
|82.515.540
|% -6,36
|
|RALYH
|12,01
|42.795.096
|% -6,03
|
|MARKA
|4,25
|4.911.739
|% -5,56
|
|PENTA
|395,70
|20.718.402
|% -5,24
|
|BASGZ
|13,57
|397.452.053
|% 9,97
|
|SOKM
|13,76
|124.394.985
|% 2,84
|
|ESEN
|32,60
|111.325.512
|% -1,51
|
|YEOTK
|56,00
|92.511.654
|% 1,45
|
|KONTR
|71,30
|82.968.700
|% 2,96
|
|DGNMO
|2,11
|22.057.756
|% 1,93
|
|PSGYO
|15,04
|80.441.039
|% 5,84
|
|PCILT
|11,99
|9.701.988
|% -0,17
|
|OTTO
|39,68
|1.421.290
|% 8,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6141
|13,6321
|% 1,68
|
|Euro
|15,4262
|15,4768
|% 2,14
|
|Sterlin
|18,4157
|18,5080
|% 1,86
|
|Frank
|14,8210
|14,9103
|% 1,72
|
|Riyal
|3,6178
|3,6359
|% 1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|8,37
|
|Altın Gr.
|798
|798
|15,38
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,12
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,16
|
|B. Petrol
|81,24
|81,24
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198