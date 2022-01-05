***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen , Yüklenici (Egemen-Okyanus Adi Ortaklığı) ile 04.01.2022 tarihinde imzalanmıştır. "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü"İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3470/1 Parsel İnşaatı İşi'nin sözleşmesiEgemen İnş. ve Tic. A.Ş. & Okyanus Enerji Üretim. İnş A.Ş. İş OrtaklığıSözleşme Bedeli: 590.000.000 TL + KDV 'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989041BIST