***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 19:06
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3463/1 Parsel İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Torkam İnş. ve Yatırım A.Ş. ile 17.01.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli:
727.271.000
TL + KDV '
dir
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995091
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -105,93
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,6523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2148
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6792
En Düşük
13,4068
17:3215,4806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1464
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:32795,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 9,05
|Açılış
|: 795,17
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
799,36
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:32
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,74
|60.569.730
|% 8,29
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|TETMT
|461,50
|84.475.771
|% 7,38
|
|DOBUR
|92,70
|14.339.913
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.783.126
|% -10,00
|
|PRKAB
|50,40
|206.846.592
|% -10,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% -7,13
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% -5,18
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% -5,14
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6304
|13,6523
|% 1,60
|
|Euro
|15,4531
|15,4769
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,4641
|18,5567
|% 1,02
|
|Frank
|14,8045
|14,8936
|% 1,15
|
|Riyal
|3,6224
|3,6406
|% 1,47
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-5,86
|
|Altın Gr.
|794
|795
|8,43
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,27
|0,31
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|0,71
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
-
17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK