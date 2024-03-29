***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2024 10:00
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Ankara İli, Çankaya İlçesi, Mutlukent Mahallesi, "Ankara Çankaya Çayyolu 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 80270 Ada 3 Parselde yer alan 25 adet konuta ait Yapı Ruhsatları 27.03.2024 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264109
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|ISSEN
|11,11
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|% 10,00
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|NETAS
|87,45
|17.557.861
|% 10,00
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|ODINE
|58,40
|46.061.715
|% 9,98
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|MIATK
|68,35
|1.208.209.231
|% 9,98
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|CRFSA
|167,70
|79.705.708
|% 9,97
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|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
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|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
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|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
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|VRGYO
|45,06
|92.450.277
|% -9,97
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|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
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|SASA
|43,62
|3.463.732.125
|% 1,44
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|THYAO
|295,00
|3.156.257.425
|% -0,92
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|AGROT
|38,46
|1.416.087.272
|% 9,08
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|ZOREN
|6,00
|1.310.105.173
|% 5,63
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|TUPRS
|176,10
|1.239.740.658
|% -0,45
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|ZOREN
|6,00
|1.310.105.173
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|ISCTR
|11,31
|1.056.192.380
|% 0,71
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|SASA
|43,62
|3.463.732.125
|% 1,44
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|EKGYO
|9,77
|454.196.555
|% 1,03
|
|AGROT
|38,46
|1.416.087.272
|% 9,08
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|11:28
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,3653
|32,3800
|% 0,19
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|Euro
|34,9440
|34,9968
|% -0,19
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|Sterlin
|40,8702
|41,0751
|% 0,15
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|Frank
|35,9087
|36,0887
|% 0,15
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|Riyal
|8,6379
|8,6812
|% 0,16
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|11:28
|Alış
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|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
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|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
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|Paladyum
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|1.018,89
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|% 0,66
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|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
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