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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

20.03.2020 21:27
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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Bildirimi 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme değildir.

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Fiyat İstikrarının Sağlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 251.620.138
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 20.03.2020 1.000.000 0,026 1,11
B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 20.03.2020 9.500.000 0,25 1,12

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hissedarlarımızın yatırım değerlerinin korunması ve şirketimiz hisse değerinde fiyat istikrarının dengelenmesi amacıyla:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve SPK duyuruları kapsamında 251.620.138 nominal adete ve azami 1.000.000.000 TL satış tutarına kadar Şirketimizin BIST'te işlem gören halka açık payların geri alınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda 20.03.2020 tarihinde 1,11 TL- 1,12 TL fiyat aralığından 10.500.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 138.879.862 paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %3,65 seviyesine ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler tabloda verilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831193


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 13,20 101.701.472 % 10,00  
BIZIM 8,25 21.715.192 % 10,00  
VKING 2,97 16.325.617 % 10,00  
KFEIN 8,69 21.035.582 % 10,00  
EGCYO 0,22 18.919 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5781 7,6161 % 1,12  
Frank 6,6168 6,6567 % 0,09  
Riyal 1,7412 1,7499 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.484 1.485 12,87  
Altın Gr. 314 314 3,60  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,44 12,48 0,35  
Gümüş Gr. 2,63 2,65 0,10  
B. Petrol 27,59 27,59 -0,88  
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