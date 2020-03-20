***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Bildirimi 15Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme değildir.Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Fiyat İstikrarının SağlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 251.620.138Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.000.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 20.03.2020 1.000.000 0,026 1,11B Grubu, EKGYO, TREEGYO00017 20.03.2020 9.500.000 0,25 1,12Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nca hissedarlarımızın yatırım değerlerinin korunması ve şirketimiz hisse değerinde fiyat istikrarının dengelenmesi amacıyla:Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve SPK duyuruları kapsamında 251.620.138 nominal adete ve azami 1.000.000.000 TL satış tutarına kadar Şirketimizin BIST'te işlem gören halka açık payların geri alınmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda 20.03.2020 tarihinde 1,11 TL- 1,12 TL fiyat aralığından 10.500.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, Şirketimiz tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 138.879.862 paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %3,65 seviyesine ulaşmıştır.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler tabloda verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831193BIST