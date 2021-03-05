***EKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









31.12.2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.- Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (08.03.2021 (dahil) tarihine kadar).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915328BIST