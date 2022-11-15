***EKGYO* *KLGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2022 19:52
***EKGYO******KLGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KLGYO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Ümraniye İnkılap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici KİLER GYO A.Ş. & BİSKON Yapı A.Ş. İş Ortaklığı ile 14.11.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 3.562.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %50,00
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 1.781.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080181
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0016
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,2246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1571
18:001.061,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,14
|Açılış
|: 1.061,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|MNDRS
|9,91
|204.925.249
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|999.551.935
|% -9,97
|
|NTHOL
|12,88
|194.841.627
|% -7,93
|
|GARFA
|22,06
|6.536.817
|% -7,62
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% -0,64
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,70
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 6,30
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.265.144
|% 5,08
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 9,99
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 1,30
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6009
|18,6052
|% 0,01
|
|Euro
|19,2110
|19,2246
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,9956
|22,1059
|% 0,88
|
|Frank
|19,5831
|19,7011
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9371
|4,9618
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|1,49
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.059
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.024
|7.162
|28,00
|
|Yarım
|3.411
|3.501
|13,00
|
|Çeyrek
|1.706
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,85
|-0,30
|
|B. Petrol
|94,15
|94,15
|1,01
|
Seans Raporu
18:00
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17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
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17:56
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17:56
ISKPL, OZRDN, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında