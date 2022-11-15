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***EKGYO* *KLGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.11.2022 19:52
***EKGYO* *KLGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO******KLGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [KLGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul Ümraniye İnkılap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici KİLER GYO A.Ş. & BİSKON Yapı A.Ş. İş Ortaklığı ile 14.11.2022 tarihinde imzalanmıştır. 
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 3.562.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı : %50,00
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG) : 1.781.000.000 TL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080181


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Tam 7.024 7.162 28,00  
Yarım 3.411 3.501 13,00  
Çeyrek 1.706 1.750 7,00  
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Gümüş Gr. 12,82 12,85 -0,30  
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