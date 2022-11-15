***EKGYO* *KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***EKGYO******KLGYO*** KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler [EKGYO]İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.07.2022-05.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale Konusuİstanbul İli Ümraniye İlçesi İnkılap Mahallesi Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı İşiİhaleyi Açan TarafEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarKiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı & Biskon Yapı A.Ş. İş OrtaklığıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı99İhaleye Teklif Verme Tarihi21/07/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih29/08/2022İhale SonucuSözleşme İmzalanmıştır.İhale BedeliArsa Satışı Karşılığı Satış Toplam geliri olarak 3.562.000.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı olarak %50 ve Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Geliri olarak 1.781.000.000 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılan İstanbul Ümraniye İnkilap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi ihalesi'nin kazanılması sonucu arsa üzerinde geliştirilecek projenin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak Şirketimiz payı %99 olan Kiler - Biskon Ümraniye İş Ortaklığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi Sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080185BIST