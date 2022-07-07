***EKGYO* *OZKGY*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 15:14
***EKGYO******OZKGY*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [OZKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 06.07.2022 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 7.800.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 2.340.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %30
ÖZAK GAYR. YAT. ORT. A.Ş. tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043039
BIST
15:002.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,76
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:0017,2192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 17,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:0017,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0367
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:00966,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,06
|Açılış
|: 967,12
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:00
|IZFAS
|2,47
|3.227.950
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.161.968
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.607.688
|% 9,94
|
|FONET
|13,90
|22.955.754
|% 9,71
|
|YAYLA
|4,77
|43.824.259
|% 9,66
|
|ULUSE
|172,90
|10.239.567
|% -7,19
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,94
|14.058.013
|% -2,97
|
|OYAYO
|10,30
|6.707.776
|% -2,83
|
|THYAO
|49,02
|2.533.196.562
|% 1,24
|
|SISE
|21,44
|848.204.299
|% 0,37
|
|EREGL
|26,18
|789.053.537
|% -1,80
|
|TUPRS
|240,10
|669.001.403
|% -1,92
|
|SASA
|41,14
|568.705.680
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,82
|447.202.976
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,33
|409.212.348
|% 3,34
|
|ODAS
|2,86
|253.165.680
|% 3,25
|
|THYAO
|49,02
|2.533.196.562
|% 1,24
|
|AKBNK
|8,09
|417.796.401
|% 2,28
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2056
|17,2192
|% 0,02
|
|Euro
|17,5529
|17,5847
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,5859
|20,6891
|% 0,61
|
|Frank
|17,6571
|17,7635
|% -0,02
|
|Riyal
|4,5778
|4,6008
|% 0,13
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,35
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.485
|6.583
|-53,00
|
|Tam
|6.490
|6.574
|-34,00
|
|Yarım
|3.177
|3.215
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,99
|
Seans Raporu
15:00
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15:15KERVT
Yüzde 6.70 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 773, 002 adet işlem
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15:14GWIND
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 100, 837 adet işlem
-
15:13BOBET
Yüzde 4.14 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 008, 200 adet işlem
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15:12XU100
Endeks 2, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 14, 263.00 milyon TL de
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15:12TUKAS
Yüzde 5.27 oranında artışla 13.98 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 449, 244 adet işlem