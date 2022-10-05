***EKIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.10.2022 18:32
***EKIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [EKIZ]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EKIZ.E payları 06/10/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/11/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067627
BIST
11:043.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,97
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.580
En Düşük
3.549
11:0418,5858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
11:0418,2282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0405
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1462
11:041.021,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.021,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler11:04
|HEKTS
|69,20
|1.215.582.197
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|25.431.157
|% 9,92
|
|CEMTS
|37,78
|106.030.492
|% 8,75
|
|BAGFS
|31,48
|125.847.165
|% 8,55
|
|ORGE
|16,64
|34.695.021
|% 8,47
|
|KIMMR
|8,00
|2.599.296
|% -9,91
|
|INFO
|9,18
|95.084.227
|% -4,87
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|HTTBT
|17,10
|7.575.049
|% -3,01
|
|PENTA
|390,70
|8.025.444
|% -2,79
|
|THYAO
|84,20
|2.289.628.075
|% -0,59
|
|SASA
|87,10
|1.816.949.087
|% 2,23
|
|HEKTS
|69,20
|1.215.582.197
|% 9,93
|
|EREGL
|30,56
|717.383.389
|% 0,79
|
|KRDMD
|12,83
|612.132.898
|% 1,10
|
|EKGYO
|4,27
|398.440.851
|% -0,70
|
|ODAS
|7,54
|525.641.382
|% 3,71
|
|YKBNK
|8,08
|395.578.319
|% -0,74
|
|KRDMD
|12,83
|612.132.898
|% 1,10
|
|DOHOL
|5,28
|231.020.621
|% -1,12
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5800
|18,5858
|% 0,01
|
|Euro
|18,2236
|18,2282
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,6936
|20,7973
|% 0,13
|
|Frank
|18,6981
|18,8107
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,03
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.850
|6.913
|-18,00
|
|Yarım
|3.338
|3.380
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|0,05
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|0,32
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19KUYAS
Yüzde 4.08 oranında artışla 10.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 987 adet işlem
-
11:18XU100
Endeks 3, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 18, 012.00 milyon TL de
-
11:18HEKTS
Yüzde 9.93 oranında artışla 69.20 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 332, 707 adet işlem
-
11:17AYEN
Yüzde 4.63 oranında artışla 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 465, 309 adet işlem
-
11:16ARMDA
Yüzde 4.66 oranında artışla 148.10 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 929 adet işlem