***EKIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***EKIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler EKIZİlgili Şirket Ünvanı EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Satışa Konu Paylar TREEKIZ00018Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 2.106.741 29,35Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Murat Türkal / 2.106.741 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 7,12Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları En düşük fiyat (minimum price) 5,70 TL, en yüksek fiyat (maximum price) 8,54 TLİşlem Tarihi 10.02.2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarPayları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 2.106.741 TL nominal değerli payların 7,12 TL fiyattan alıcı Murat Türkal'a satışı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 10/02/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000697BIST