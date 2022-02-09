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***EKIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

09.02.2022 18:05
***EKIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu


***EKIZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler EKIZ
İlgili Şirket Ünvanı EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Satışa Konu Paylar TREEKIZ00018

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 2.106.741 29,35

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Murat Türkal / 2.106.741 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 7,12
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları En düşük fiyat (minimum price) 5,70 TL, en yüksek fiyat (maximum price) 8,54 TL
İşlem Tarihi 10.02.2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.

Ek Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 2.106.741 TL nominal değerli payların 7,12 TL fiyattan alıcı Murat Türkal'a satışı Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 10/02/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank dışında yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000697


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TTKOM 9,42 138.961.267 % 0,00  
YAYLA 2,90 2.453.128 % 0,00  
UFUK 17,64 348.067 % 0,00  
TLMAN 30,56 5.571.427 % 0,00  
YKSLN 6,35 12.169.077 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5534 13,5635 % 0,17  
Euro 15,4967 15,5145 % 0,21  
Sterlin 18,3002 18,3920 % 0,15  
Frank 14,6144 14,7024 % 0,15  
Riyal 3,6037 3,6218 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 1,02  
Altın Gr. 799 799 1,16  
Cumhuriyet 5.304 5.384 -3,00  
Tam 5.281 5.413 -5,60  
Yarım 2.552 2.618 -2,71  
Çeyrek 1.280 1.309 -1,35  
Gümüş.Ons 23,31 23,33 0,02  
Gümüş Gr. 10,14 10,15 0,01  
B. Petrol 91,28 91,28 -0,27  
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