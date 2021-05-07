***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.05.2021 14:29
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Görüş Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun 07.05.2021 (bugün) tarihli 2021-06 sayılı almış olduğu karar uyarınca
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Gazi Bulvarı N95 Münir Birsel Plaza Kat:7 D:13 35210 Konak – İZMİR adresinde yer alan "Görüş Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş. "nin Bağımsız Denetleme Şirketi olarak belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve Genel Kurul'un onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan ettirilmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935223
BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:17
|IHGZT
|1,43
|7.456.628
|% 10,00
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|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
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|TGSAS
|13,87
|5.290.864
|% 9,99
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|INVEO
|119,20
|160.615.195
|% 9,26
|
|INTEM
|44,96
|4.812.384
|% 8,13
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|VAKFN
|15,54
|5.355.985
|% -9,97
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|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
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|ITTFH
|1,91
|104.380.609
|% -8,17
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|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
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|AKSA
|16,00
|75.080.012
|% -6,81
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|PETKM
|6,52
|4.977.263.937
|% -5,51
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|GARAN
|7,73
|1.814.438.634
|% 4,60
|
|KOZAL
|128,90
|1.503.538.556
|% 5,22
|
|KRDMD
|8,23
|935.613.716
|% -0,60
|
|TUPRS
|95,80
|815.677.069
|% 4,47
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|PETKM
|6,52
|4.977.263.937
|% -5,51
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|YKBNK
|2,13
|746.623.984
|% 2,40
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|TSKB
|1,30
|428.002.243
|% 4,84
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|GARAN
|7,73
|1.814.438.634
|% 4,60
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|SKBNK
|1,18
|217.830.640
|% 2,61
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|Dolar
|8,2557
|8,2613
|% -0,10
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|Euro
|9,9988
|10,0044
|% -0,01
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|Sterlin
|11,4662
|11,5237
|% 0,12
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|Frank
|9,0859
|9,1406
|% 0,12
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|Riyal
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|16:17
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.832
|1.832
|16,75
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|Altın Gr.
|486
|486
|3,82
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,29
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
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|B. Petrol
|67,67
|67,67
|-0,42
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