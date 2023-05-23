***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.05.2023Tescil Tarihi22.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su22.05.2023 / 10835AçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 16.03.2023 tarihli 2023-04 sayılı almış olduğu karar uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Barbaros Bulvarı N 81/1, Beşiktaş-İSTANBUL adresine kayıtlı "HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. "nin Bağımsız Denetleme Şirketi olarak seçilerek,16.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul'un onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 22.05.2023 tarihinde tescili 10835 sayılı TTSG 'de ilanı gerçekleşmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153040BIST