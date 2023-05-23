***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.05.2023 13:49
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.05.2023
Tescil Tarihi
22.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
22.05.2023 / 10835
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun 16.03.2023 tarihli 2023-04 sayılı almış olduğu karar uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Barbaros Bulvarı N 81/1, Beşiktaş-İSTANBUL adresine kayıtlı "HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. "nin Bağımsız Denetleme Şirketi olarak seçilerek,16.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul'un onayını takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 22.05.2023 tarihinde tescili 10835 sayılı TTSG 'de ilanı gerçekleşmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153040
BIST
18:054.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,78
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.499
En Düşük
4.436
18:0519,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0324
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
18:0521,4408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0115
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3710
18:051.255,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.255,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|47,30
|158.187.924
|% 10,00
|
|POLTK
|2.815,60
|48.401.240
|% 10,00
|
|RODRG
|44,46
|15.906.341
|% 10,00
|
|BURCE
|97,45
|133.767.751
|% 9,99
|
|CELHA
|26,88
|12.788.263
|% 9,98
|
|SAMAT
|26,06
|10.550.782
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|537.347
|% -9,94
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|BJKAS
|12,82
|203.279.552
|% -7,50
|
|DESPC
|19,01
|10.639.703
|% -7,27
|
|SASA
|50,00
|4.034.189.166
|% 8,59
|
|THYAO
|134,40
|3.012.880.858
|% -0,81
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|EKGYO
|6,28
|1.127.950.059
|% -2,79
|
|ODAS
|5,69
|670.696.979
|% 9,42
|
|YKBNK
|8,81
|1.052.576.661
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,40
|1.595.114.539
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8553
|19,8593
|% 0,18
|
|Euro
|21,4043
|21,4359
|% -0,08
|
|Sterlin
|24,5884
|24,7117
|% 0,09
|
|Frank
|21,9621
|22,0944
|% -0,08
|
|Riyal
|5,2783
|5,3047
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|-6,58
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.557
|4.780
|118,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.376
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,95
|14,97
|-0,09
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|1,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 98 artarak (% 0.59 ) 4, 953
-
17:58KGYO
Yüzde 5.70 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 643 adet işlem
-
17:56BURVA
Yüzde 8.91 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 803 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 751, 068 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 35, 512.00 milyon TL de