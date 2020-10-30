***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHarmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirketimize Ait Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin DeğerlemesiRapor Tarihi30.09.2020AçıklamalarŞirketimiz mülkiyetine kayıtlı taşınmazlarından olan İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan Alsancak Arazi ve Binalarına yaptırılan Değerleme Raporu çerçevesinde tespit edilen değer, Şirket'in 30.09.2020 tarihli UFRS finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dip notlarda detaylı açıklamaları mevcuttur. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885098BIST