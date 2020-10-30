***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
30.10.2020 18:26
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize Ait Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlemesi
Rapor Tarihi
30.09.2020
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetine kayıtlı taşınmazlarından olan İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan Alsancak Arazi ve Binalarına yaptırılan Değerleme Raporu çerçevesinde tespit edilen değer, Şirket'in 30.09.2020 tarihli UFRS finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dip notlarda detaylı açıklamaları mevcuttur. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885098
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0866
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3833
En Düşük
8,2678
18:059,7790
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0981
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05506,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 8,84
|Açılış
|: 506,23
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3684
|8,3761
|% 1,06
|
|Euro
|9,7679
|9,7794
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,7994
|10,8535
|% 1,17
|
|Frank
|9,1016
|9,1564
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2247
|2,2358
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|506
|506
|8,96
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
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Seans Raporu
18:05
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