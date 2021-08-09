***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
09.08.2021 18:31
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
MAVİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME ANONİM ŞİRKETİ
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize Ait Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlemesi
Rapor Tarihi
28.06.2021
Açıklamalar
Şirket'in aktifine kayıtlı yatırım amaçlı gayrimenkullerinden olan İzmir ili, Menemen ilçesi, Süzbeyli köyünde bulunan 4 parselden oluşan arazilere yaptırılan değerleme çalışması sonrasında, söz konusu arazilerin toplam piyasa değerinde artış olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen değer, Şirket'in 30.06.2021 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamaları mevcuttur.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956246
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
18:058,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0366
|Açılış
|: 70,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 70,7000
|
8,6705
En Düşük
8,6055
18:0510,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0160
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
10,2133
En Düşük
10,1261
18:056,48
En Yüksek
|Değişim
|: -3,89%
|| -0,26
|Açılış
|: 6,48
|
|Önceki Kapanış
|: 6,75
|
6,77
En Düşük
6,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|75,35
|1.595.634
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|575.043.364
|% 10,00
|
|CANTE
|11,99
|99.130.036
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.562.322
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.131.763
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.973.145
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|60.557.903
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|2.010.078
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,49
|31.551.144
|% -9,15
|
|DOBUR
|15,85
|1.232.707
|% -8,01
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% -0,38
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% -0,31
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% -1,21
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% -0,98
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6400
|8,6469
|% 0,36
|
|Euro
|10,1619
|10,1714
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,9375
|11,9973
|% 0,18
|
|Frank
|9,3666
|9,4231
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2992
|2,3108
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-36,99
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-8,27
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,31
|-1,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,26
|
|B. Petrol
|69,08
|69,08
|-1,62
|
Seans Raporu
18:05
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE