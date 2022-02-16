***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
16.02.2022 19:06
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.10.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize Ait Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlemesi
Rapor Tarihi
22.12.2021
Açıklamalar
Şirket'in aktifine kayıtlı yatırım amaçlı gayrimenkullerinden olan İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan Alsancak Arazi ve Binalarına yaptırılan değerleme çalışması sonrasında, söz konusu arazilerin toplam piyasa değerinde artış olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen değer, Şirket'in 31.12.2021 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamaları mevcuttur.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002195
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,27
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0074
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
18:0515,4948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0456
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
18:05818,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 8,12
|Açılış
|: 818,47
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
820,47
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|7,70
|15.901.185
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|340.757
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.642.885
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|4.325.914
|% 9,97
|
|DESA
|11,84
|11.795.761
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.930.451
|% -10,00
|
|POLTK
|521,30
|95.428.505
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.414.913
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.593.943
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,16
|71.965.166
|% -9,95
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 2,30
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,46
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% -1,96
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5859
|13,6015
|% 0,05
|
|Euro
|15,4775
|15,4948
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,4293
|18,5217
|% 0,42
|
|Frank
|14,7005
|14,7891
|% 0,45
|
|Riyal
|3,6131
|3,6312
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|18,93
|
|Altın Gr.
|818
|818
|7,65
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,33
|0,09
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
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17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de