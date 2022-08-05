***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirketimize Ait Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin DeğerlemesiRapor Tarihi30.06.2022AçıklamalarŞirket'in aktifine kayıtlı yatırım amaçlı gayrimenkullerinden olan İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan Alsancak Arsa ve Binalarına yaptırılan değerleme çalışması sonrasında, söz konusu gayrimenkullerin toplam piyasa değerinde artış olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen değer, Şirket'in 30.06.2022 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamaları mevcuttur.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052550BIST