***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
05.08.2022 18:36
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize Ait Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Değerlemesi
Rapor Tarihi
30.06.2022
Açıklamalar
Şirket'in aktifine kayıtlı yatırım amaçlı gayrimenkullerinden olan İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey mahallesinde bulunan Alsancak Arsa ve Binalarına yaptırılan değerleme çalışması sonrasında, söz konusu gayrimenkullerin toplam piyasa değerinde artış olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen değer, Şirket'in 30.06.2022 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamaları mevcuttur.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052550
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1111
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.021,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,91
|Açılış
|: 1.021,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9250
|17,9301
|% 0,12
|
|Euro
|18,2304
|18,2591
|% -0,63
|
|Sterlin
|21,5557
|21,6638
|% -0,75
|
|Frank
|18,5403
|18,6520
|% -0,76
|
|Riyal
|4,7573
|4,7811
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-19,25
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-9,56
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.842
|6.926
|-64,00
|
|Yarım
|3.334
|3.386
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.692
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,87
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,17
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|1,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE