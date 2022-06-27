***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.06.2022 tarihinde yapılan 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesinin 4. 6. ve 8. maddelerinin tadili, Ticaret Sicil Müdürlüğünce 24.06.2022 tarih ve 10606 sayı ile tescili ilan edilmiş olup, Şirket Esas Sözleşmenin ekte yer alan son halini kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039361BIST