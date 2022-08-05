***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2022 - 30/06/2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052548BIST