***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.500.293 247.830 1.606.161 -27.498.165 -4.045.330 6.215.910 6.215.910Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler2 2 2Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-4.045.330 4.045.330 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-962.114 -962.114 -962.114Dönem Karı (Zararı)-962.114 -962.114 -962.114Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.500.293 247.830 1.606.161 -31.543.493 -962.114 5.253.798 5.253.798Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697Transferler3.102.083 -3.102.083Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)430.249 430.249 430.249Dönem Karı (Zararı)430.249 430.249 430.249Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -28.441.410 430.249 9.715.946 9.715.946Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.902.242 1.449.027Dönem Karı (Zararı)430.249 -962.114Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)430.249 -962.114Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-564.933 822.170Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler122.707 139.518Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler89.014 5.271Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler89.014 5.271Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-84.450 -34.533Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler40.550 -34.533Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-125.000Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-692.204 711.914İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.767.558 1.588.971Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.227.426 -6.318.149İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.710İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.227.426 -6.309.439Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.423 34.584İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)23.524 28.556İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.101 6.028Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11.263 -36.246Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.822.862 7.685.365İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.822.862 7.685.365Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12.430 67.272Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler888.911 156.145İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)888.911 156.145Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-4.282.021Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.902.242 1.449.027YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.992.743Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.000.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.257Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.257FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-90.420 -1.449.126Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.873.281 -737.212Kredilerden Nakit Girişleri1.873.281 -737.212Ödenen Faiz-2.580.838 -711.914Alınan Faiz617.137YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81 -99NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81 -99DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ605 1.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ686 1.663Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 686 605Ticari Alacaklar8.a 8.017.856 814.403İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 8.017.856 814.403Diğer Alacaklar9.a 8.842.775 8.914.238İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.834.758 8.858.282İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 8.017 55.956Stoklar10 128.730 128.730Peşin Ödenmiş Giderler11.a 33.545 44.808İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.a 33.545 44.808ARA TOPLAM17.023.592 9.902.784TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.023.592 9.902.784DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 17.488.000 17.488.000Maddi Duran Varlıklar14 17.750.750 19.210.296Arazi ve Arsalar15.926.250 15.926.250Binalar1.423.247 1.438.281Tesis, Makine ve Cihazlar137.360 1.560.022Taşıtlar142.447 153.076Mobilya ve Demirbaşlar121.446 132.667Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 420 420Diğer Haklar420 420TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.239.170 36.698.716TOPLAM VARLIKLAR52.262.762 46.601.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 8.205.925 12.119.087İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.205.925 12.119.087Banka Kredileri21 8.205.925 12.119.087Ticari Borçlar8.b 14.539.441 7.716.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 14.539.441 7.716.579Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23.a 1.518.583 1.506.153Diğer Borçlar9.b 5.716.762 4.827.851İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 5.716.762 4.827.851Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.b 95.001 4.377.022İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.b 95.001 4.377.022Kısa Vadeli Karşılıklar905.052 1.014.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23.b 30.052 14.153Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22.a 875.000 1.000.000ARA TOPLAM30.980.764 31.560.845TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.980.764 31.560.845UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 11.408.825 5.622.382İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.408.825 5.622.382Banka Kredileri21 11.408.825 5.622.382Uzun Vadeli Karşılıklar157.227 132.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23.c 157.227 132.576TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.566.052 5.754.958TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.546.816 37.315.803ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.715.946 9.285.697Ödenmiş Sermaye25.a 7.177.729 7.177.729Sermaye Düzeltme Farkları25.b 48.748 48.748Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.c 8.438.388 8.438.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.208.251 20.208.251Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.208.251 20.208.251Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25.d 20.467.995 20.467.995Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.e -259.744 -259.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.991 1.853.991Yasal Yedekler25.f 247.830 247.830Diğer Kısıtlanmış Yedekler25.f 1.606.161 1.606.161Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-28.441.410 -31.543.493Net Dönem Karı veya Zararı430.249 3.102.083TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.715.946 9.285.697TOPLAM KAYNAKLAR52.262.762 46.601.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 6.625.704 4.715.540Satışların Maliyeti27 -6.619.552 -4.715.923TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.152 -383BRÜT KAR (ZARAR)6.152 -383Genel Yönetim Giderleri29.b -442.115 -398.645Pazarlama Giderleri29.a -176.321 -160.964Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.a 487.871 331.671Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.b -261.955 -250.200Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 2.655.905FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.393.950 -250.200Finansman Gelirleri32.a 617.137Finansman Giderleri32.b -2.580.838 -711.914SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)430.249 -962.114SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)430.249 -962.114DÖNEM KARI (ZARARI)430.249 -962.114Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları430.249 -962.114Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34 0,06000000 -0,13000000Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç 0,06000000 -0,13000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)430.249 -962.114Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları430.249 -962.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847757BIST