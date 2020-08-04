***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 20.500.293 -259.744 247.830 1.606.161 -27.498.165 -4.045.330 6.215.910 6.215.910Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler2 2 2Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-4.045.330 4.045.330 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.308.763 -2.308.763 -2.308.763Dönem Karı (Zararı)-2.308.763 -2.308.763 -2.308.763Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 20.500.293 -259.744 247.830 1.606.161 -31.543.493 -2.308.763 3.907.149 3.907.149Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 20.467.995 -259.744 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697Transferler3.102.083 -3.102.083Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)404.539 404.539 404.539Dönem Karı (Zararı)404.539 404.539 404.539Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 20.467.995 -259.744 247.830 1.606.161 -28.441.410 404.539 9.690.236 9.690.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.467.307 2.890.105Dönem Karı (Zararı)404.539 -2.308.763Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)404.539 -2.308.763Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-366.516 1.837.652Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler164.777 284.647Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler106.051 13.091Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler106.051 13.091Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-82.672 -70.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler42.328 -70.053Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-125.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.212.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.212.000Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler657.328 1.609.967İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.505.330 3.361.216Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.697.941 -7.966.206İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.697.941 -7.948.337Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler392.907 -101.226İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)410.008 -107.254İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.101 6.028Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-8.087 525.510Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.161.943 10.933.714İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.161.943 10.933.714Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-91.150 174.660Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.019.019 -205.236İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.019.019 -205.236Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-4.282.021Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.467.307 2.890.105YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.992.743Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.000.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.257Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.257FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-525.107 -2.091.727Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.788.126 -481.760Kredilerden Nakit Girişleri2.788.126 -481.760Ödenen Faiz-4.155.705 -1.609.967Alınan Faiz842.472YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)329 798.378NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)329 798.378DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ605 1.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ934 800.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 934 605Ticari Alacaklar8.a 2.471.334 814.403İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 2.471.334 814.403Diğer Alacaklar9.a 8.456.291 8.914.238İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 8.448.274 8.858.282İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 8.017 55.956Stoklar10 128.730 128.730Peşin Ödenmiş Giderler11.a 52.895 44.808İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.a 52.895 44.808ARA TOPLAM11.110.184 9.902.784TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.110.184 9.902.784DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 18.700.000 17.488.000Maddi Duran Varlıklar14 17.708.680 19.210.296Arazi ve Arsalar15.926.250 15.926.250Binalar1.408.212 1.438.281Tesis, Makine ve Cihazlar131.336 1.560.022Taşıtlar134.567 153.076Mobilya ve Demirbaşlar108.315 132.667Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 420 420Diğer Haklar420 420TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.409.100 36.698.716TOPLAM VARLIKLAR47.519.284 46.601.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 8.979.324 12.119.087İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 8.979.324 12.119.087Banka Kredileri21 8.979.324 12.119.087Ticari Borçlar8.b 8.878.522 7.716.579İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 8.878.522 7.716.579Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23.a 1.415.003 1.506.153Diğer Borçlar9.b 5.846.870 4.827.851İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 5.846.870 4.827.851Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.b 95.001 4.377.022İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.b 95.001 4.377.022Kısa Vadeli Karşılıklar900.843 1.014.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23.b 25.843 14.153Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22.a 875.000 1.000.000ARA TOPLAM26.115.563 31.560.845TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.115.563 31.560.845UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 11.550.271 5.622.382İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21 11.550.271 5.622.382Banka Kredileri21 11.550.271 5.622.382Uzun Vadeli Karşılıklar163.214 132.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23.c 163.214 132.576TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.713.485 5.754.958TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.829.048 37.315.803ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.690.236 9.285.697Ödenmiş Sermaye25.a 7.177.729 7.177.729Sermaye Düzeltme Farkları25.b 48.748 48.748Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.c 8.438.388 8.438.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.208.251 20.208.251Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.208.251 20.208.251Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25.d 20.467.995 20.467.995Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.e -259.744 -259.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.991 1.853.991Yasal Yedekler25.f 247.830 247.830Diğer Kısıtlanmış Yedekler25.f 1.606.161 1.606.161Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-28.441.410 -31.543.493Net Dönem Karı veya Zararı404.539 3.102.083TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.690.236 9.285.697TOPLAM KAYNAKLAR47.519.284 46.601.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 7.664.584 19.590.237 1.038.880 14.874.697Satışların Maliyeti27 -7.651.552 -19.577.390 -1.032.000 -14.861.467TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.032 12.847 6.880 13.230BRÜT KAR (ZARAR)13.032 12.847 6.880 13.230Genel Yönetim Giderleri29.b -636.996 -773.213 -194.881 -374.568Pazarlama Giderleri29.a -227.729 -322.759 -51.408 -161.795Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.a 858.362 676.023 370.491 344.352Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.b -156.802 -291.694 -19.260 -269.815ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-150.133 -698.796 111.822 -448.596Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 3.867.905 1.212.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.717.772 -698.796 1.323.822 -448.596Finansman Gelirleri32.a 842.472 225.335Finansman Giderleri32.b -4.155.705 -1.609.967 -1.574.867 -898.053SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)404.539 -2.308.763 -25.710 -1.346.649SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)404.539 -2.308.763 -25.710 -1.346.649DÖNEM KARI (ZARARI)404.539 -2.308.763 -25.710 -1.346.649Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları404.539 -2.308.763 -25.710 -1.346.649Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 0,06000000 -0,32000000 0,00000000 -0,19000000Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,06000000 -0,32000000 0,00000000 -0,19000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)404.539 -2.308.763 -25.710 -1.346.649Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları404.539 -2.308.763 -25.710 -1.346.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865070BIST