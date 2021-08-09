***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 20.467.995 -259.744 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.102.083 -3.102.083 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)404.539 404.539 404.539Dönem Karı (Zararı)404.539 404.539 404.539Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 20.467.995 -259.744 247.830 1.606.161 -28.441.410 404.539 9.690.236 9.690.236Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 21.859.037 -259.744 247.830 1.606.161 -28.441.410 196.176 10.872.915 10.872.915Transferler196.176 -196.176Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.163.691 3.163.691 3.163.691Dönem Karı (Zararı)3.163.691 3.163.691 3.163.691Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 21.859.037 -259.744 247.830 1.606.161 -28.245.234 3.163.691 14.036.606 14.036.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-863.526 -3.467.307Dönem Karı (Zararı)3.163.691 404.539Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.163.691 404.539Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.023.041 -366.516Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.709 164.777Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-25.239 106.051Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler106.051Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-25.239Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler410.122 -82.672Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler87.070 42.328Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-125.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler323.052Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.587.367Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.000.000 -1.212.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.000.000 -1.212.000Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler657.328İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.176 -3.505.330Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-336.315 -1.697.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-336.315 -1.697.941Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler963.499 392.907İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.280.644 410.008İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-317.145 -17.101Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler300.419Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)31.030 -8.087Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-413.424 1.161.943İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-413.424 1.161.943Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-83.719 -91.150Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-425.666 1.019.019İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-425.666 1.019.019Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-40.000 -4.282.021Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-863.526 -3.467.307YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI101.652 3.992.743Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.480 4.000.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.480 4.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.828 -7.257Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.828 -7.257FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI765.100 -525.107Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.155.700 2.788.126Kredilerden Nakit Girişleri5.155.700 2.788.126Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-629.539Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-629.539Ödenen Faiz-4.078.206 -4.155.705Alınan Faiz317.145 842.472YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.226 329NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.226 329DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.724 605DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.950 934Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 6.950 3.724Ticari Alacaklar1.406.075 1.352.812İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.406.075 1.352.812Diğer Alacaklar5.370.962 6.691.606İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.362.945 6.683.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.017 8.017Stoklar10 1.719 276.899Peşin Ödenmiş Giderler11 24.671 55.701İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 24.671 55.701Diğer Dönen Varlıklar24 21.111ARA TOPLAM6.831.488 8.380.742TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.831.488 8.380.742DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 46.710.470 40.710.470Maddi Duran Varlıklar14 232.617 339.323Tesis, Makine ve Cihazlar54.593 119.288Taşıtlar103.049 118.808Mobilya ve Demirbaşlar74.975 101.227Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.154 1.809Diğer Haklar15 2.154 1.809Peşin Ödenmiş Giderler11 616.295 560.440İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler616.295 560.440TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.561.536 41.612.042TOPLAM VARLIKLAR54.393.024 49.992.784KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 7.490.188 11.497.251İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.490.188 11.497.251Banka Kredileri7.490.188 11.497.251Ticari Borçlar7.140.171 7.553.595İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 7.140.171 7.553.595Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 856.560 940.279Diğer Borçlar4.174.952 3.851.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.174.952 3.851.883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 65.676 105.676Kısa Vadeli Karşılıklar661.996 634.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 61.996 34.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 600.000 600.000ARA TOPLAM20.389.543 24.583.015TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.389.543 24.583.015UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 17.713.170 11.670.785İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.713.170 11.670.785Banka Kredileri17.713.170 11.670.785Diğer Borçlar2.015.306 2.687.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.015.306 2.687.075Uzun Vadeli Karşılıklar238.399 178.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 238.399 178.994TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.966.875 14.536.854TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.356.418 39.119.869ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.036.606 10.872.915Ödenmiş Sermaye25 7.177.729 7.177.729Sermaye Düzeltme Farkları25 48.748 48.748Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 8.438.388 8.438.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.599.293 21.599.293Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.599.293 21.599.293Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.859.037 21.859.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-259.744 -259.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25 1.853.991 1.853.991Yasal Yedekler247.830 247.830Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.606.161 1.606.161Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-28.245.234 -28.441.410Net Dönem Karı veya Zararı3.163.691 196.176TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.036.606 10.872.915TOPLAM KAYNAKLAR54.393.024 49.992.784Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 32.097.395 7.664.584 18.476.881 1.038.880Satışların Maliyeti26 -31.543.094 -7.651.552 -18.238.823 -1.032.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)554.301 13.032 238.058 6.880BRÜT KAR (ZARAR)554.301 13.032 238.058 6.880Genel Yönetim Giderleri28 -439.679 -636.996 -169.231 -194.881Pazarlama Giderleri28 -115.186 -227.729 -59.771 -51.408Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 1.022.687 858.362 655.341 370.491Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -631.712 -156.802 -336.762 -19.260ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)390.411 -150.133 327.635 111.822Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 6.001.238 3.867.905 6.001.238 1.212.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.391.649 3.717.772 6.328.873 1.323.822Finansman Gelirleri31 425.124 842.472 425.124 225.335Finansman Giderleri31 -3.653.082 -4.155.705 -1.806.366 -1.574.867SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.163.691 404.539 4.947.631 -25.710SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.163.691 404.539 4.947.631 -25.710DÖNEM KARI (ZARARI)3.163.691 404.539 4.947.631 -25.710Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.163.691 404.539 4.947.631 -25.710Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 0,44000000 0,06000000 0,69000000 0,00000000Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,44000000 0,06000000 0,69000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.163.691 404.539 4.947.631 -25.710Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.163.691 404.539 4.947.631 -25.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956220BIST