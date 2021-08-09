***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 18:25
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 20.467.995 -259.744 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.102.083 -3.102.083 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
404.539 404.539 404.539
Dönem Karı (Zararı)
404.539 404.539 404.539
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 20.467.995 -259.744 247.830 1.606.161 -28.441.410 404.539 9.690.236 9.690.236
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 21.859.037 -259.744 247.830 1.606.161 -28.441.410 196.176 10.872.915 10.872.915
Transferler
196.176 -196.176
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.163.691 3.163.691 3.163.691
Dönem Karı (Zararı)
3.163.691 3.163.691 3.163.691
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 21.859.037 -259.744 247.830 1.606.161 -28.245.234 3.163.691 14.036.606 14.036.606
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-863.526 -3.467.307
Dönem Karı (Zararı)
3.163.691 404.539
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.163.691 404.539
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.023.041 -366.516
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.709 164.777
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-25.239 106.051
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
106.051
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-25.239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
410.122 -82.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
87.070 42.328
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-125.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
323.052
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.587.367
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.000.000 -1.212.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-6.000.000 -1.212.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
657.328
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.176 -3.505.330
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-336.315 -1.697.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-336.315 -1.697.941
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
963.499 392.907
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.280.644 410.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-317.145 -17.101
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
300.419
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
31.030 -8.087
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-413.424 1.161.943
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-413.424 1.161.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.719 -91.150
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-425.666 1.019.019
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-425.666 1.019.019
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-40.000 -4.282.021
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-863.526 -3.467.307
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
101.652 3.992.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.480 4.000.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.480 4.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.828 -7.257
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.828 -7.257
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
765.100 -525.107
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.155.700 2.788.126
Kredilerden Nakit Girişleri
5.155.700 2.788.126
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-629.539
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-629.539
Ödenen Faiz
-4.078.206 -4.155.705
Alınan Faiz
317.145 842.472
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.226 329
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.226 329
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.724 605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.950 934
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 6.950 3.724
Ticari Alacaklar
1.406.075 1.352.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.406.075 1.352.812
Diğer Alacaklar
5.370.962 6.691.606
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.362.945 6.683.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.017 8.017
Stoklar
10 1.719 276.899
Peşin Ödenmiş Giderler
11 24.671 55.701
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 24.671 55.701
Diğer Dönen Varlıklar
24 21.111
ARA TOPLAM
6.831.488 8.380.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.831.488 8.380.742
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 46.710.470 40.710.470
Maddi Duran Varlıklar
14 232.617 339.323
Tesis, Makine ve Cihazlar
54.593 119.288
Taşıtlar
103.049 118.808
Mobilya ve Demirbaşlar
74.975 101.227
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.154 1.809
Diğer Haklar
15 2.154 1.809
Peşin Ödenmiş Giderler
11 616.295 560.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
616.295 560.440
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.561.536 41.612.042
TOPLAM VARLIKLAR
54.393.024 49.992.784
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 7.490.188 11.497.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.490.188 11.497.251
Banka Kredileri
7.490.188 11.497.251
Ticari Borçlar
7.140.171 7.553.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 7.140.171 7.553.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 856.560 940.279
Diğer Borçlar
4.174.952 3.851.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.174.952 3.851.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 65.676 105.676
Kısa Vadeli Karşılıklar
661.996 634.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 61.996 34.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 600.000 600.000
ARA TOPLAM
20.389.543 24.583.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.389.543 24.583.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 17.713.170 11.670.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.713.170 11.670.785
Banka Kredileri
17.713.170 11.670.785
Diğer Borçlar
2.015.306 2.687.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.015.306 2.687.075
Uzun Vadeli Karşılıklar
238.399 178.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 238.399 178.994
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.966.875 14.536.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.356.418 39.119.869
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.036.606 10.872.915
Ödenmiş Sermaye
25 7.177.729 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 8.438.388 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.599.293 21.599.293
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.599.293 21.599.293
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21.859.037 21.859.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-259.744 -259.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.245.234 -28.441.410
Net Dönem Karı veya Zararı
3.163.691 196.176
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.036.606 10.872.915
TOPLAM KAYNAKLAR
54.393.024 49.992.784
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
26 32.097.395 7.664.584 18.476.881 1.038.880
Satışların Maliyeti
26 -31.543.094 -7.651.552 -18.238.823 -1.032.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
554.301 13.032 238.058 6.880
BRÜT KAR (ZARAR)
554.301 13.032 238.058 6.880
Genel Yönetim Giderleri
28 -439.679 -636.996 -169.231 -194.881
Pazarlama Giderleri
28 -115.186 -227.729 -59.771 -51.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 1.022.687 858.362 655.341 370.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -631.712 -156.802 -336.762 -19.260
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
390.411 -150.133 327.635 111.822
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 6.001.238 3.867.905 6.001.238 1.212.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.391.649 3.717.772 6.328.873 1.323.822
Finansman Gelirleri
31 425.124 842.472 425.124 225.335
Finansman Giderleri
31 -3.653.082 -4.155.705 -1.806.366 -1.574.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.163.691 404.539 4.947.631 -25.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.163.691 404.539 4.947.631 -25.710
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.163.691 404.539 4.947.631 -25.710
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.163.691 404.539 4.947.631 -25.710
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 0,44000000 0,06000000 0,69000000 0,00000000
Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,44000000 0,06000000 0,69000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.163.691 404.539 4.947.631 -25.710
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.163.691 404.539 4.947.631 -25.710
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956220
BIST