***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.102.083 -3.102.083 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.391.042 196.176 1.587.218 1.587.218Dönem Karı (Zararı)196.176 196.176 196.176Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.391.042 1.391.042 1.391.042Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.441.410 196.176 10.872.915 10.872.915Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.442.410 196.176 10.872.915 10.872.915Transferler196.176 -196.176Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.111.097 14.111.097 14.111.097Dönem Karı (Zararı)14.111.097 14.111.097 14.111.097Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.245.234 14.111.097 24.984.012 24.984.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.095.985 -2.268.278Dönem Karı (Zararı)14.111.097 196.176Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.111.097 196.176Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-15.127.688 130.293Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16.611 234.702Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler282.519 143.361Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler282.519 143.361Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler298.559 -333.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler298.559 66.596Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-400.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-104.940 127.011Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-104.940 127.011Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-31.040.805 -4.512.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-31.040.805 -4.512.000Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler15.420.368 4.470.623İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.112.576 -2.594.747Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-683.612 -621.730İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-683.612 -621.730Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler995.071 2.162.593İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.101.512 2.174.693İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-106.441 -12.100Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler275.180 -275.180Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-346.235 -571.333Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-253.490 -162.984İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-253.490 -162.984Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-128.785 -565.874Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.324.447 1.711.107İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.324.447 1.711.107Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-70.000 -4.271.346Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.095.985 -2.268.278YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI44.591 3.971.358Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri63.067 4.000.650Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri63.067 4.000.650Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.476 -29.292Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.274 -27.467Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.202 -1.825FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-442.976 -1.699.961Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.077.577 5.426.567Kredilerden Nakit Girişleri15.077.577 5.426.567Ödenen Faiz-15.945.677 -7.969.000Alınan Faiz425.124 842.472YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.697.600 3.119NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.697.600 3.119DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.724 605DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.701.324 3.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 2.701.324 3.724Ticari Alacaklar2.036.424 1.352.812İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 2.036.424 1.352.812Diğer Alacaklar5.696.535 6.691.606İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 5.582.077 6.683.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 114.458 8.017Stoklar10 1.719 276.899Peşin Ödenmiş Giderler341.199 55.701İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 341.199 55.701ARA TOPLAM10.777.201 8.380.742TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.777.201 8.380.742DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 71.751.275 40.710.470Maddi Duran Varlıklar14 200.116 339.323Tesis, Makine ve Cihazlar39.034 119.288Taşıtlar87.290 118.808Mobilya ve Demirbaşlar73.792 101.227Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.420 1.809Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.420 1.809Peşin Ödenmiş Giderler621.177 560.440İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 621.177 560.440TOPLAM DURAN VARLIKLAR72.574.988 41.612.042TOPLAM VARLIKLAR83.352.189 49.992.784KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 15.006.967 11.497.251İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.006.967 11.497.251Banka Kredileri21 15.006.967 11.497.251Ticari Borçlar7.300.105 7.553.595İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 7.300.105 7.553.595Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 811.494 940.279Diğer Borçlar7.234.982 3.851.883İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 7.234.982 3.851.883Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)35.676 105.676İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 35.676 105.676Kısa Vadeli Karşılıklar659.683 634.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 59.683 34.331Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 600.000 600.000ARA TOPLAM31.048.907 24.583.015TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.048.907 24.583.015UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 23.238.646 11.670.785İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.238.646 11.670.785Banka Kredileri21 23.238.646 11.670.785Diğer Borçlar3.628.423 2.687.075İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.628.423 2.687.075Uzun Vadeli Karşılıklar452.201 178.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 452.201 178.994TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.319.270 14.536.854TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER58.368.177 39.119.869ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.984.012 10.872.915Ödenmiş Sermaye25 7.177.729 7.177.729Sermaye Düzeltme Farkları25 48.748 48.748Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 8.438.388 8.438.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.599.293 21.599.293Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.599.293 21.599.293Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25 21.859.037 21.859.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25 -259.744 -259.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.991 1.853.991Yasal Yedekler25 247.830 247.830Diğer Kısıtlanmış Yedekler25 1.606.161 1.606.161Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-28.245.234 -28.441.410Net Dönem Karı veya Zararı14.111.097 196.176TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.984.012 10.872.915TOPLAM KAYNAKLAR83.352.189 49.992.784Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 62.342.304 44.125.559Satışların Maliyeti26 -61.362.095 -43.510.352TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)980.209 615.207BRÜT KAR (ZARAR)980.209 615.207Genel Yönetim Giderleri28 -1.188.192 -1.240.527Pazarlama Giderleri28 -596.110 -343.520Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 1.771.430 1.727.999Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -1.846.428 -477.349ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-879.091 281.810Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 31.040.805 7.167.905FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.161.714 7.449.715Finansman Gelirleri31 425.124 842.472Finansman Giderleri31 -16.475.741 -8.096.011SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.111.097 196.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.111.097 196.176DÖNEM KARI (ZARARI)14.111.097 196.176Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.111.097 196.176Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 1,97000000 0,03000000Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,97000000 0,22000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 1.391.042Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25 0 1.391.042Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 1.391.042TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.111.097 1.587.218Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.111.097 1.587.218http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002190BIST