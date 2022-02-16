***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
16.02.2022 19:03
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 20.467.995 247.830 1.606.161 -31.543.493 3.102.083 9.285.697 9.285.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.102.083 -3.102.083 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.391.042 196.176 1.587.218 1.587.218
Dönem Karı (Zararı)
196.176 196.176 196.176
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.391.042 1.391.042 1.391.042
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.441.410 196.176 10.872.915 10.872.915
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.442.410 196.176 10.872.915 10.872.915
Transferler
196.176 -196.176
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.111.097 14.111.097 14.111.097
Dönem Karı (Zararı)
14.111.097 14.111.097 14.111.097
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.245.234 14.111.097 24.984.012 24.984.012
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.095.985 -2.268.278
Dönem Karı (Zararı)
14.111.097 196.176
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.111.097 196.176
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.127.688 130.293
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.611 234.702
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
282.519 143.361
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
282.519 143.361
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
298.559 -333.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
298.559 66.596
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-400.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-104.940 127.011
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-104.940 127.011
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.040.805 -4.512.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-31.040.805 -4.512.000
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
15.420.368 4.470.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.112.576 -2.594.747
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-683.612 -621.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-683.612 -621.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
995.071 2.162.593
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.101.512 2.174.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-106.441 -12.100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
275.180 -275.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-346.235 -571.333
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-253.490 -162.984
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-253.490 -162.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-128.785 -565.874
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.324.447 1.711.107
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.324.447 1.711.107
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-70.000 -4.271.346
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.095.985 -2.268.278
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
44.591 3.971.358
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.067 4.000.650
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.067 4.000.650
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.476 -29.292
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.274 -27.467
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.202 -1.825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-442.976 -1.699.961
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.077.577 5.426.567
Kredilerden Nakit Girişleri
15.077.577 5.426.567
Ödenen Faiz
-15.945.677 -7.969.000
Alınan Faiz
425.124 842.472
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.697.600 3.119
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.697.600 3.119
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.724 605
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.701.324 3.724
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.701.324 3.724
Ticari Alacaklar
2.036.424 1.352.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.036.424 1.352.812
Diğer Alacaklar
5.696.535 6.691.606
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.582.077 6.683.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 114.458 8.017
Stoklar
10 1.719 276.899
Peşin Ödenmiş Giderler
341.199 55.701
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 341.199 55.701
ARA TOPLAM
10.777.201 8.380.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.777.201 8.380.742
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 71.751.275 40.710.470
Maddi Duran Varlıklar
14 200.116 339.323
Tesis, Makine ve Cihazlar
39.034 119.288
Taşıtlar
87.290 118.808
Mobilya ve Demirbaşlar
73.792 101.227
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.420 1.809
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.420 1.809
Peşin Ödenmiş Giderler
621.177 560.440
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 621.177 560.440
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.574.988 41.612.042
TOPLAM VARLIKLAR
83.352.189 49.992.784
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 15.006.967 11.497.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.006.967 11.497.251
Banka Kredileri
21 15.006.967 11.497.251
Ticari Borçlar
7.300.105 7.553.595
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 7.300.105 7.553.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 811.494 940.279
Diğer Borçlar
7.234.982 3.851.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.234.982 3.851.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35.676 105.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 35.676 105.676
Kısa Vadeli Karşılıklar
659.683 634.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 59.683 34.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 600.000 600.000
ARA TOPLAM
31.048.907 24.583.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.048.907 24.583.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 23.238.646 11.670.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.238.646 11.670.785
Banka Kredileri
21 23.238.646 11.670.785
Diğer Borçlar
3.628.423 2.687.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.628.423 2.687.075
Uzun Vadeli Karşılıklar
452.201 178.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 452.201 178.994
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.319.270 14.536.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.368.177 39.119.869
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.984.012 10.872.915
Ödenmiş Sermaye
25 7.177.729 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 8.438.388 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.599.293 21.599.293
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.599.293 21.599.293
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 21.859.037 21.859.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -259.744 -259.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
25 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25 1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.245.234 -28.441.410
Net Dönem Karı veya Zararı
14.111.097 196.176
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.984.012 10.872.915
TOPLAM KAYNAKLAR
83.352.189 49.992.784
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
26 62.342.304 44.125.559
Satışların Maliyeti
26 -61.362.095 -43.510.352
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
980.209 615.207
BRÜT KAR (ZARAR)
980.209 615.207
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.188.192 -1.240.527
Pazarlama Giderleri
28 -596.110 -343.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 1.771.430 1.727.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -1.846.428 -477.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-879.091 281.810
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 31.040.805 7.167.905
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.161.714 7.449.715
Finansman Gelirleri
31 425.124 842.472
Finansman Giderleri
31 -16.475.741 -8.096.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.111.097 196.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.111.097 196.176
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.111.097 196.176
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.111.097 196.176
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 1,97000000 0,03000000
Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,97000000 0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.391.042
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 0 1.391.042
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 1.391.042
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.111.097 1.587.218
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.111.097 1.587.218
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002190
BIST