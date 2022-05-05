***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.441.410 196.176 10.872.915 10.872.915Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler196.176 -196.176 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.783.941 -1.783.941 -1.783.941Dönem Karı (Zararı)-1.783.941 -1.783.941 -1.783.941Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.245.234 -1.783.941 9.088.974 9.088.974Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.245.234 14.111.097 24.984.012 24.984.012Transferler14.111.097 -14.111.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.160.219 -3.160.219 -3.160.219Dönem Karı (Zararı)-3.160.219 -3.160.219 -3.160.219Sermaye Arttırımı2.106.741 12.835.949 14.942.690 14.942.690Dönem Sonu Bakiyeler9.284.470 48.748 21.274.337 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -14.134.137 -3.160.219 36.766.483 36.766.483Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.876.949 518.206Dönem Karı (Zararı)-3.160.219 -1.783.941Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.160.219 -1.783.941Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.161.683 1.970.853Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19.313 29.059Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler49.640 29.891Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler49.640 29.891Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-71.300 65.189Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-71.300 65.189Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.194.723Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.194.723Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.340.256Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21.194Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21.194Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler997.303 1.846.714İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.878.413 331.294Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.014.597 -33.617İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.014.597 -33.617Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler588.607 1.178.574İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)660.403 1.178.574İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-71.796Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.719Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)938.677 -278.593Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.680.477 -305.380İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.680.477 -305.380Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-606.153 -67.175Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.135.383 -154.265İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.135.383 -154.265Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-8.250Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.876.949 518.206YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.159Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.159Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.159FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.047.727 -517.596Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.942.690Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.942.690Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-6.897.660 1.329.118Kredilerden Nakit Girişleri-6.897.660 1.329.118Ödenen Faiz-997.303 -1.846.714YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.836.381 610NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.836.381 610DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.701.324 3.724DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ864.943 4.334Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 864.943 2.701.324Ticari Alacaklar8.a 1.027.501 2.036.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 1.027.501 2.036.424Diğer Alacaklar9.a 5.052.615 5.696.535İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.921.674 5.582.077İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 130.941 114.458Stoklar10 1.719Peşin Ödenmiş Giderler11.a 23.699 341.199İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.a 23.699 341.199ARA TOPLAM6.968.758 10.777.201TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.968.758 10.777.201DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 71.751.275 71.751.275Maddi Duran Varlıklar14 159.833 200.116Tesis, Makine ve Cihazlar17.356 39.034Taşıtlar79.411 87.290Mobilya ve Demirbaşlar63.066 73.792Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 9.354 2.420Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 9.354 2.420Peşin Ödenmiş Giderler11.b 621.177İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.b 621.177TOPLAM DURAN VARLIKLAR71.920.462 72.574.988TOPLAM VARLIKLAR78.889.220 83.352.189KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 6.714.810 15.006.967İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.714.810 15.006.967Banka Kredileri21 6.714.810 15.006.967Ticari Borçlar8.b 619.628 7.300.105İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 619.628 7.300.105Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23.a 205.341 811.494Diğer Borçlar9.b 3.985.985 7.234.982İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 3.985.985 7.234.982Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.c 35.676 35.676İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.c 35.676 35.676Kısa Vadeli Karşılıklar697.602 659.683Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23.b 97.602 59.683Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22.a 600.000 600.000ARA TOPLAM12.259.042 31.048.907TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.259.042 31.048.907UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 26.778.676 23.238.646İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26.778.676 23.238.646Banka Kredileri21 26.778.676 23.238.646Diğer Borçlar9.c 2.742.037 3.628.423İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.c 2.742.037 3.628.423Uzun Vadeli Karşılıklar23.c 342.982 452.201Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23.c 342.982 452.201TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.863.695 27.319.270TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.122.737 58.368.177ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.766.483 24.984.012Ödenmiş Sermaye25.a 9.284.470 7.177.729Sermaye Düzeltme Farkları25.b 48.748 48.748Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.c 21.274.337 8.438.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.599.293 21.599.293Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.599.293 21.599.293Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25.d 21.859.037 21.859.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.e -259.744 -259.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.991 1.853.991Yasal Yedekler25.f 247.830 247.830Diğer Kısıtlanmış Yedekler25.f 1.606.161 1.606.161Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-14.134.137 -28.245.234Net Dönem Karı veya Zararı-3.160.219 14.111.097TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.766.483 24.984.012TOPLAM KAYNAKLAR78.889.220 83.352.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 24.641.280 13.620.514Satışların Maliyeti27 -24.284.160 -13.304.271TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)357.120 316.243BRÜT KAR (ZARAR)357.120 316.243Genel Yönetim Giderleri29.b -430.936 -270.449Pazarlama Giderleri29.a -316.138 -55.415Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.a 672.754 367.346Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.b -495.721 -294.952ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-212.921 62.773FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-212.921 62.773Finansman Gelirleri32.a 1.390.261Finansman Giderleri32.b -4.337.559 -1.846.714SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.160.219 -1.783.941SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.160.219 -1.783.941DÖNEM KARI (ZARARI)-3.160.219 -1.783.941Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.160.219 -1.783.941Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 -0,34000000 -0,25000000Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,34000000 -0,25000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.160.219 -1.783.941Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-3.160.219 -1.783.941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026736BIST