***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 21.859.037 -259.744 247.830 1.606.161 -28.441.410 196.176 10.872.915 10.872.915Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler196.176 -196.176 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.163.691 3.163.691 3.163.691Dönem Karı (Zararı)3.163.691 3.163.691 3.163.691Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 21.859.037 -259.744 247.830 1.606.161 -28.245.234 3.163.691 14.036.606 14.036.606Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 21.859.037 -259.744 247.830 1.606.161 -28.245.234 14.111.097 24.984.012 24.984.012Transferler14.111.097 -14.111.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.135.235 9.135.235 9.135.235Dönem Karı (Zararı)9.135.235 9.135.235 9.135.235Sermaye Arttırımı2.106.741 12.835.949 14.942.690 14.942.690Dönem Sonu Bakiyeler9.284.470 48.748 21.274.337 21.859.037 -259.744 247.830 1.606.161 -14.134.137 9.135.235 49.061.937 49.061.937Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.561.175 -863.526Dönem Karı (Zararı)9.135.235 3.163.691Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.135.235 3.163.691Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-9.373.305 -4.023.041Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler34.454 4.709Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler100.286 -25.239Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler100.286Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-25.239Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler97.748 410.122Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.748 87.070Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler80.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler323.052Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.194.723Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.194.723Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.340.256 1.587.367Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.503.725 -6.000.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-15.503.725 -6.000.000Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21.194Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21.194Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler3.731.205İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.323.105 -4.176Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler952.392 -336.315İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)952.392 -336.315Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler584.574 963.499İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)674.989 1.280.644İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-90.415 -317.145Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.719 300.419Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)943.636 31.030Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.694.669 -413.424İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.694.669 -413.424Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-541.583 -83.719Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.569.174 -425.666İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.569.174 -425.666Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-40.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.561.175 -863.526YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.159 101.652Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.480Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.480Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.159 -1.828Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.159 -1.828FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.731.911 765.100Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.942.690Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.942.690Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.155.701Kredilerden Nakit Girişleri5.155.701Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.479.574 -629.539Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.479.574 -629.539Ödenen Faiz-3.731.205 -4.078.206Alınan Faiz317.144YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.836.423 3.226NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.836.423 3.226DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.701.324 3.724DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ864.901 6.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 864.901 2.701.324Ticari Alacaklar8.a 1.039.060 2.036.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 1.039.060 2.036.424Diğer Alacaklar9.a 5.056.648 5.696.535İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.907.088 5.582.077İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 149.560 114.458Stoklar10 1.719Peşin Ödenmiş Giderler18.740 341.199İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.a 18.740 341.199ARA TOPLAM6.979.349 10.777.201TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.979.349 10.777.201DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 87.255.000 71.751.275Maddi Duran Varlıklar14 145.141 200.116Tesis, Makine ve Cihazlar16.877 39.034Taşıtlar71.531 87.290Mobilya ve Demirbaşlar56.733 73.792Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 8.905 2.420Diğer Haklar8.905 2.420Peşin Ödenmiş Giderler11.b 621.177İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.b 621.177TOPLAM DURAN VARLIKLAR87.409.046 72.574.988TOPLAM VARLIKLAR94.388.395 83.352.189KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 10.531.162 15.006.967İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.531.162 15.006.967Banka Kredileri21 10.531.162 15.006.967Ticari Borçlar8.b 605.436 7.300.105İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 605.436 7.300.105Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23.a 269.911 811.494Diğer Borçlar9.b 4.956.986 7.234.982İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 4.956.986 7.234.982Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.c 35.676 35.676İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.c 35.676 35.676Kısa Vadeli Karşılıklar770.973 659.683Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23.b 90.973 59.683Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22.a 680.000 600.000ARA TOPLAM17.170.144 31.048.907TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.170.144 31.048.907UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 25.380.410 21 25.380.410 23.238.646Diğer Borçlar9.c 2.337.245 3.628.423İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.c 2.337.245 3.628.423Uzun Vadeli Karşılıklar438.659 452.201Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23.c 438.659 452.201TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.156.314 27.319.270TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.326.458 58.368.177ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.061.937 24.984.012Ödenmiş Sermaye25.a 9.284.470 7.177.729Sermaye Düzeltme Farkları25.b 48.748 48.748Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.c 21.274.337 8.438.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.599.293 21.599.293Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.599.293 21.599.293Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25.d 21.859.037 21.859.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.e -259.744 -259.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.991 1.853.991Yasal Yedekler25.f 247.830 247.830Diğer Kısıtlanmış Yedekler25.f 1.606.161 1.606.161Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-14.134.137 -28.245.234Net Dönem Karı veya Zararı9.135.235 14.111.097TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.061.937 24.984.012TOPLAM KAYNAKLAR94.388.395 83.352.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 56.031.244 32.097.395 31.389.964 18.476.881Satışların Maliyeti27 -55.135.776 -31.543.094 -30.851.616 -18.238.823TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)895.468 554.301 538.348 238.058BRÜT KAR (ZARAR)895.468 554.301 538.348 238.058Genel Yönetim Giderleri29.b -792.281 -439.679 -361.345 -169.231Pazarlama Giderleri29.a -633.511 -115.186 -317.373 -59.771Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.a 712.319 1.022.687 39.565 655.341Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.b -869.285 -631.712 -373.564 -336.762ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-687.290 390.411 -474.369 327.635Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 15.503.725 6.001.238 15.503.725 6.001.238FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.816.435 6.391.649 15.029.356 6.328.873Finansman Gelirleri32.a 1.390.261 425.124 425.124Finansman Giderleri32.b -7.071.461 -3.653.082 -2.733.902 -1.806.366SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.135.235 3.163.691 12.295.454 4.947.631SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.135.235 3.163.691 12.295.454 4.947.631DÖNEM KARI (ZARARI)9.135.235 3.163.691 12.295.454 4.947.631Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.135.235 3.163.691 12.295.454 4.947.631Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 0,98000000 0,44000000 1,32000000 0,69000000Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,98000000 0,44000000 1,32000000 0,69000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.135.235 3.163.691 12.295.454 4.947.631Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları9.135.235 3.163.691 12.295.454 4.947.631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052546BIST