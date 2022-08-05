***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 18:32
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 21.859.037 -259.744 247.830 1.606.161 -28.441.410 196.176 10.872.915 10.872.915
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
196.176 -196.176 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.163.691 3.163.691 3.163.691
Dönem Karı (Zararı)
3.163.691 3.163.691 3.163.691
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 21.859.037 -259.744 247.830 1.606.161 -28.245.234 3.163.691 14.036.606 14.036.606
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 21.859.037 -259.744 247.830 1.606.161 -28.245.234 14.111.097 24.984.012 24.984.012
Transferler
14.111.097 -14.111.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.135.235 9.135.235 9.135.235
Dönem Karı (Zararı)
9.135.235 9.135.235 9.135.235
Sermaye Arttırımı
2.106.741 12.835.949 14.942.690 14.942.690
Dönem Sonu Bakiyeler
9.284.470 48.748 21.274.337 21.859.037 -259.744 247.830 1.606.161 -14.134.137 9.135.235 49.061.937 49.061.937
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.561.175 -863.526
Dönem Karı (Zararı)
9.135.235 3.163.691
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.135.235 3.163.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.373.305 -4.023.041
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.454 4.709
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
100.286 -25.239
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
100.286
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-25.239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
97.748 410.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.748 87.070
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
323.052
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.194.723
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.194.723
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.340.256 1.587.367
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.503.725 -6.000.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-15.503.725 -6.000.000
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
21.194
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21.194
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
3.731.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.323.105 -4.176
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
952.392 -336.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
952.392 -336.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
584.574 963.499
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
674.989 1.280.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-90.415 -317.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.719 300.419
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
943.636 31.030
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.694.669 -413.424
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.694.669 -413.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-541.583 -83.719
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.569.174 -425.666
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.569.174 -425.666
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-40.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.561.175 -863.526
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.159 101.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.480
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.159 -1.828
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.159 -1.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.731.911 765.100
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.942.690
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.942.690
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.155.701
Kredilerden Nakit Girişleri
5.155.701
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.479.574 -629.539
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.479.574 -629.539
Ödenen Faiz
-3.731.205 -4.078.206
Alınan Faiz
317.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.836.423 3.226
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.836.423 3.226
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.701.324 3.724
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
864.901 6.950
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 864.901 2.701.324
Ticari Alacaklar
8.a 1.039.060 2.036.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 1.039.060 2.036.424
Diğer Alacaklar
9.a 5.056.648 5.696.535
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.907.088 5.582.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 149.560 114.458
Stoklar
10 1.719
Peşin Ödenmiş Giderler
18.740 341.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 18.740 341.199
ARA TOPLAM
6.979.349 10.777.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.979.349 10.777.201
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 87.255.000 71.751.275
Maddi Duran Varlıklar
14 145.141 200.116
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.877 39.034
Taşıtlar
71.531 87.290
Mobilya ve Demirbaşlar
56.733 73.792
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 8.905 2.420
Diğer Haklar
8.905 2.420
Peşin Ödenmiş Giderler
11.b 621.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.b 621.177
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.409.046 72.574.988
TOPLAM VARLIKLAR
94.388.395 83.352.189
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 10.531.162 15.006.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.531.162 15.006.967
Banka Kredileri
21 10.531.162 15.006.967
Ticari Borçlar
8.b 605.436 7.300.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 605.436 7.300.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.a 269.911 811.494
Diğer Borçlar
9.b 4.956.986 7.234.982
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 4.956.986 7.234.982
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.c 35.676 35.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.c 35.676 35.676
Kısa Vadeli Karşılıklar
770.973 659.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.b 90.973 59.683
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.a 680.000 600.000
ARA TOPLAM
17.170.144 31.048.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.170.144 31.048.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 25.380.410 21 25.380.410 23.238.646
Diğer Borçlar
9.c 2.337.245 3.628.423
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 2.337.245 3.628.423
Uzun Vadeli Karşılıklar
438.659 452.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 438.659 452.201
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.156.314 27.319.270
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.326.458 58.368.177
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.061.937 24.984.012
Ödenmiş Sermaye
25.a 9.284.470 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25.b 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.c 21.274.337 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.599.293 21.599.293
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.599.293 21.599.293
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.d 21.859.037 21.859.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -259.744 -259.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
25.f 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25.f 1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.134.137 -28.245.234
Net Dönem Karı veya Zararı
9.135.235 14.111.097
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.061.937 24.984.012
TOPLAM KAYNAKLAR
94.388.395 83.352.189
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
26 56.031.244 32.097.395 31.389.964 18.476.881
Satışların Maliyeti
27 -55.135.776 -31.543.094 -30.851.616 -18.238.823
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
895.468 554.301 538.348 238.058
BRÜT KAR (ZARAR)
895.468 554.301 538.348 238.058
Genel Yönetim Giderleri
29.b -792.281 -439.679 -361.345 -169.231
Pazarlama Giderleri
29.a -633.511 -115.186 -317.373 -59.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.a 712.319 1.022.687 39.565 655.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.b -869.285 -631.712 -373.564 -336.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-687.290 390.411 -474.369 327.635
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 15.503.725 6.001.238 15.503.725 6.001.238
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.816.435 6.391.649 15.029.356 6.328.873
Finansman Gelirleri
32.a 1.390.261 425.124 425.124
Finansman Giderleri
32.b -7.071.461 -3.653.082 -2.733.902 -1.806.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.135.235 3.163.691 12.295.454 4.947.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.135.235 3.163.691 12.295.454 4.947.631
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.135.235 3.163.691 12.295.454 4.947.631
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.135.235 3.163.691 12.295.454 4.947.631
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 0,98000000 0,44000000 1,32000000 0,69000000
Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,98000000 0,44000000 1,32000000 0,69000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.135.235 3.163.691 12.295.454 4.947.631
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.135.235 3.163.691 12.295.454 4.947.631
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052546
BIST