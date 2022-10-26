***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2022 18:25
***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 eler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-196.176 -196.176 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.542.155 1.542.155 1.542.155
Dönem Karı (Zararı)
1.542.155 1.542.155 1.542.155
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.245.234 1.542.155 12.415.070 12.415.070
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.245.234 14.111.097 24.984.012 24.984.012
Diğer Düzeltmeler
1 1 1
Transferler
14.111.097 -14.111.097
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.437.751 42.437.751 42.437.751
Dönem Karı (Zararı)
42.437.751 42.437.751 42.437.751
Sermaye Arttırımı
2.106.741 12.835.949 14.942.690 14.942.690
Dönem Sonu Bakiyeler
9.284.470 48.748 21.274.337 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -14.134.136 42.437.751 82.364.454 82.364.454
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.545.887 2.376.618
Dönem Karı (Zararı)
42.437.751 1.542.155
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
42.437.751 1.542.155
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-43.301.981 205.809
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
49.539 24.386
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
125.365 257.280
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
125.365 282.519
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-25.239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
183.408 278.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
103.408 278.898
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.194.723
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.194.723
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.340.256 2.648.703
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-51.503.725 -3.003.458
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-51.503.725 -6.000.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
2.996.542
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
21.194
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
5.676.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.681.657 628.654
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
470.388 -323.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
470.388 -323.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
816.814 1.279.372
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
910.441 1.279.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-93.627
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.719 300.419
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
947.066 566.575
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.576.868 -103.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.576.868 -103.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-319.105 -63.660
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.985.995 -784.742
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.985.995 -784.742
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-35.676 -70.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.849
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-172.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.545.887 2.376.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.159 95.171
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.480
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
103.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.159 -8.309
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.106
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.159 -1.203
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.731.694 -2.470.836
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.942.690
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.942.690
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.534.291 -680.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.534.291 -680.000
Ödenen Faiz
-5.676.705 -1.790.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.821.352 953
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.821.352 953
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.701.324 3.724
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
879.972 4.677
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 879.972 2.701.324
Ticari Alacaklar
8.a 1.495.985 2.036.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 1.495.985 2.036.424
Diğer Alacaklar
9.a 4.824.408 5.696.535
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.671.636 5.582.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 152.772 114.458
Stoklar
10 1.719
Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 15.310 341.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.a 15.310 341.199
ARA TOPLAM
7.215.675 10.777.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.215.675 10.777.201
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 123.255.000 71.751.275
Maddi Duran Varlıklar
14 130.506 200.116
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.395 39.034
Taşıtlar
63.652 87.290
Mobilya ve Demirbaşlar
50.459 73.792
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 8.456 2.420
Diğer Haklar
8.456 2.420
Peşin Ödenmiş Giderler
621.177
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.b 621.177
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
123.393.962 72.574.988
TOPLAM VARLIKLAR
130.609.637 83.352.189
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21 11.064.893 15.006.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.064.893 15.006.967
Banka Kredileri
21 11.064.893 15.006.967
Ticari Borçlar
8.b 723.237 7.300.105
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 723.237 7.300.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.a 492.389 811.494
Diğer Borçlar
9.b 6.031.392 7.234.982
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 6.031.392 7.234.982
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.c 35.676
Kısa Vadeli Karşılıklar
780.523 659.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.b 100.523 59.683
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22.a 680.000 600.000
ARA TOPLAM
19.092.434 31.048.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.092.434 31.048.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21 26.791.962 23.238.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.791.962 23.238.646
Banka Kredileri
21 26.791.962 23.238.646
Diğer Borçlar
9.c 1.846.018 3.628.423
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 1.846.018 3.628.423
Uzun Vadeli Karşılıklar
514.769 452.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.c 514.769 452.201
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.152.749 27.319.270
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.245.183 58.368.177
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
82.364.454 24.984.012
Ödenmiş Sermaye
25.a 9.284.470 7.177.729
Sermaye Düzeltme Farkları
25.b 48.748 48.748
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.c 21.274.337 8.438.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.599.293 21.599.293
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.599.293 21.599.293
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25.d 21.859.037 21.859.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.e -259.744 -259.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.853.991 1.853.991
Yasal Yedekler
25.f 247.830 247.830
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
25.f 1.606.161 1.606.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.134.136 -28.245.234
Net Dönem Karı veya Zararı
42.437.751 14.111.097
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.364.454 24.984.012
TOPLAM KAYNAKLAR
130.609.637 83.352.189
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
26 91.299.322 47.896.800 35.268.078 15.799.405
Satışların Maliyeti
27 -89.862.703 -47.048.754 -34.726.927 -15.505.660
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.436.619 848.046 541.151 293.745
BRÜT KAR (ZARAR)
1.436.619 848.046 541.151 293.745
Genel Yönetim Giderleri
29.b -1.372.069 -944.793 -579.788 -505.114
Pazarlama Giderleri
29.a -1.060.274 -353.924 -426.763 -238.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.a 855.586 1.311.779 143.267 292.092
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30.b -1.299.136 -750.864 -429.851 -119.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.439.274 110.244 -751.984 -277.167
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 51.503.725 6.004.238 36.000.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.064.451 6.114.482 35.248.016 -277.167
Finansman Gelirleri
32.a 1.390.261
Finansman Giderleri
32.b -9.016.961 -4.572.327 -1.945.500 -919.245
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.437.751 1.542.155 33.302.516 -1.196.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.437.751 1.542.155 33.302.516 -1.196.412
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.437.751 1.542.155 33.302.516 -1.196.412
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
42.437.751 1.542.155 33.302.516 -1.196.412
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 4,57000000 0,21000000 3,59000000 -0,17000000
Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç (Zarar) 4,57000000 0,21000000 3,59000000 -0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.437.751 1.542.155 33.302.516 -1.196.412
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
42.437.751 1.542.155 33.302.516 -1.196.412
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074463
BIST