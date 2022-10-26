***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 elerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-196.176 -196.176 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.542.155 1.542.155 1.542.155Dönem Karı (Zararı)1.542.155 1.542.155 1.542.155Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.245.234 1.542.155 12.415.070 12.415.070Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.177.729 48.748 8.438.388 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -28.245.234 14.111.097 24.984.012 24.984.012Diğer Düzeltmeler1 1 1Transferler14.111.097 -14.111.097Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.437.751 42.437.751 42.437.751Dönem Karı (Zararı)42.437.751 42.437.751 42.437.751Sermaye Arttırımı2.106.741 12.835.949 14.942.690 14.942.690Dönem Sonu Bakiyeler9.284.470 48.748 21.274.337 -259.744 21.859.037 247.830 1.606.161 -14.134.136 42.437.751 82.364.454 82.364.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.545.887 2.376.618Dönem Karı (Zararı)42.437.751 1.542.155Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)42.437.751 1.542.155Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-43.301.981 205.809Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler49.539 24.386Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler125.365 257.280Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler125.365 282.519Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-25.239Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler183.408 278.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler103.408 278.898Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler80.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.194.723Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.194.723Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.340.256 2.648.703Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-51.503.725 -3.003.458Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-51.503.725 -6.000.000Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler2.996.542Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler21.194Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler5.676.705İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.681.657 628.654Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler470.388 -323.092İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)470.388 -323.092Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler816.814 1.279.372İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)910.441 1.279.372İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-93.627Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.719 300.419Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)947.066 566.575Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.576.868 -103.369İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.576.868 -103.369Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-319.105 -63.660Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.985.995 -784.742İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.985.995 -784.742Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-35.676 -70.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-172.849Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-172.849Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-8.545.887 2.376.618YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.159 95.171Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.480Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.480Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.159 -8.309Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.106Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.159 -1.203FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.731.694 -2.470.836Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.942.690Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.942.690Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.534.291 -680.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.534.291 -680.000Ödenen Faiz-5.676.705 -1.790.836YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.821.352 953NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.821.352 953DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.701.324 3.724DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ879.972 4.677Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 879.972 2.701.324Ticari Alacaklar8.a 1.495.985 2.036.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 1.495.985 2.036.424Diğer Alacaklar9.a 4.824.408 5.696.535İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.671.636 5.582.077İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.a 152.772 114.458Stoklar10 1.719Peşin Ödenmiş Giderler11.a 15.310 341.199İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.a 15.310 341.199ARA TOPLAM7.215.675 10.777.201TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.215.675 10.777.201DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 123.255.000 71.751.275Maddi Duran Varlıklar14 130.506 200.116Tesis, Makine ve Cihazlar16.395 39.034Taşıtlar63.652 87.290Mobilya ve Demirbaşlar50.459 73.792Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 8.456 2.420Diğer Haklar8.456 2.420Peşin Ödenmiş Giderler621.177İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.b 621.177TOPLAM DURAN VARLIKLAR123.393.962 72.574.988TOPLAM VARLIKLAR130.609.637 83.352.189KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 11.064.893 15.006.967İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.064.893 15.006.967Banka Kredileri21 11.064.893 15.006.967Ticari Borçlar8.b 723.237 7.300.105İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 723.237 7.300.105Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23.a 492.389 811.494Diğer Borçlar9.b 6.031.392 7.234.982İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.b 6.031.392 7.234.982Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)35.676İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.c 35.676Kısa Vadeli Karşılıklar780.523 659.683Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23.b 100.523 59.683Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22.a 680.000 600.000ARA TOPLAM19.092.434 31.048.907TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.092.434 31.048.907UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21 26.791.962 23.238.646İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar26.791.962 23.238.646Banka Kredileri21 26.791.962 23.238.646Diğer Borçlar9.c 1.846.018 3.628.423İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.c 1.846.018 3.628.423Uzun Vadeli Karşılıklar514.769 452.201Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23.c 514.769 452.201TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.152.749 27.319.270TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER48.245.183 58.368.177ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar82.364.454 24.984.012Ödenmiş Sermaye25.a 9.284.470 7.177.729Sermaye Düzeltme Farkları25.b 48.748 48.748Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.c 21.274.337 8.438.388Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.599.293 21.599.293Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.599.293 21.599.293Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)25.d 21.859.037 21.859.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.e -259.744 -259.744Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.853.991 1.853.991Yasal Yedekler25.f 247.830 247.830Diğer Kısıtlanmış Yedekler25.f 1.606.161 1.606.161Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-14.134.136 -28.245.234Net Dönem Karı veya Zararı42.437.751 14.111.097TOPLAM ÖZKAYNAKLAR82.364.454 24.984.012TOPLAM KAYNAKLAR130.609.637 83.352.189Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 91.299.322 47.896.800 35.268.078 15.799.405Satışların Maliyeti27 -89.862.703 -47.048.754 -34.726.927 -15.505.660TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.436.619 848.046 541.151 293.745BRÜT KAR (ZARAR)1.436.619 848.046 541.151 293.745Genel Yönetim Giderleri29.b -1.372.069 -944.793 -579.788 -505.114Pazarlama Giderleri29.a -1.060.274 -353.924 -426.763 -238.738Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.a 855.586 1.311.779 143.267 292.092Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.b -1.299.136 -750.864 -429.851 -119.152ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.439.274 110.244 -751.984 -277.167Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 51.503.725 6.004.238 36.000.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)50.064.451 6.114.482 35.248.016 -277.167Finansman Gelirleri32.a 1.390.261Finansman Giderleri32.b -9.016.961 -4.572.327 -1.945.500 -919.245SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.437.751 1.542.155 33.302.516 -1.196.412SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.437.751 1.542.155 33.302.516 -1.196.412DÖNEM KARI (ZARARI)42.437.751 1.542.155 33.302.516 -1.196.412Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları42.437.751 1.542.155 33.302.516 -1.196.412Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 4,57000000 0,21000000 3,59000000 -0,17000000Toplam Kapsamlı Gelirden Pay Başına Kazanç (Zarar) 4,57000000 0,21000000 3,59000000 -0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.437.751 1.542.155 33.302.516 -1.196.412Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları42.437.751 1.542.155 33.302.516 -1.196.412http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074463BIST