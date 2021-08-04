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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.08.2021 13:33



***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ertelenen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu'nun toplantı tarihi olan 04.08.2021 tarihinde toplantı nisabı yetersizliğinden dolayı 31.08.2021 tarihine ertelenmesi sebebiyle

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 04.08.2021
Genel Kurul Tarihi 31.08.2021
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış,Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2020 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
5 - 2020 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,
7 - 2020 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,
9 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yeni üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 GK BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2. Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2. Davet-Gündem.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu'nun 04.08.2021 tarih ve 2021-15 sayılı kararı çerçevesinde
04.08.2021 tarihinde toplantı nisabı yetersizliğinden dolayı ertelenen Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki aynı gündem maddeleri ile 31.08.2021 Salı günü saat 12.00'de İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR adresinde gerçekleştirilmesine, İlgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954654


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