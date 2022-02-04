***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.02.2022 (bugün) tarihli onaylanmış ihraç belgesi ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999641BIST