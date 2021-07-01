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***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.07.2021 14:14



***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmayacağı hususu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 01.07.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.08.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKIZ00026 0 0
B Grubu, EKIZ, TREEKIZ00018 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu_2020.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.177.729
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 247.830

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 196.176 -2.777.755
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 196.176 -2.777.755
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -18.149.031 -35.561.885
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirket Yönetim Kurulunun 01.07.2021 tarihli 2021-10 sayılı aldığı karar uyarınca Şirketimiz, 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolarına göre ise 2.777.755,39-TL. "Net Dönem Zararı, "SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarına göre 196.176.-TL "Net Dönem Karı" oluşmasına rağmen, geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem karı mevcut olmadığından dolayı
SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin dü
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Altın Gr. 497 497 2,01  
Cumhuriyet 3.288 3.337 32,00  
Tam 3.273 3.356 34,51  
Yarım 1.582 1.623 16,69  
Çeyrek 794 812 8,35  
Gümüş.Ons 26,19 26,22 0,07  
Gümüş Gr. 7,36 7,37 0,06  
B. Petrol 76,42 76,42 1,81  
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