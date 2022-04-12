***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EKIZ*** EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesi Madde Tadili SPK Onaylanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 45.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 23.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.04.2022Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun 23.03.2022 tarihli ve 2022-06 sayılı kararı dahilinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının süresinin 2023 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle yeni bir 5 yıllık süre (2022-2026) için izin alınması, Şirket Kayıtlı Sermaye tavanının çıkarılmış sermayemizin 5 katından fazla olmamak koşuluyla 45.000.000-TL (Kırkbeşmilyon) olarak belirlenmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesi ve diğer konular ile ilgili 4. ve 8. Maddelerinin, Genel Kurul'dan yetki alınarak, değiştirilmesi ve bu çerçevede gerekli yasal işlemlerin yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.Söz konusu esas sözleşme madde tadilleri için, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından E-29833736-110.03.03-19972 sayılı yazısı ile 08.04.2022 tarihinde uygun görüş verilmiş olup, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin sürecinin tamamlanması akabinde Esas Sözleşme tadili yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ONAY YAZISI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019552BIST